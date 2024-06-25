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Haberler Yaşam Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu gündemde! Bu akşam ekranda! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 20:06 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 20:07

Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu gündemde! Bu akşam ekranda! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman?

Komedi ve romantik türlerde ortaya çıkan Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu ile gündemde. Bu akşam sinemaseverler ile buluşacak yapımın yönetmen koltuğunda Bedran Güzel otururken filmin senaristliğini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak üstleniyor. Peki; Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu gündemde! Bu akşam ekranda! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman?

Küçük Esnaf oyuncuları arasında pek çok popüler isim yer alıyor. 2016 yapımı film bir küçük esnafın mafyaya bulaşmasını konu ediniyor. Filmi izlemek isteyenler ekran başında yerini aldı. Peki; Küçük Esnaf filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte, ayrıntılar...

Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu gündemde! Bu akşam ekranda! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman?

KÜÇÜK ESNAF KONUSU

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez.

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Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu gündemde! Bu akşam ekranda! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman?

Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.

Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu gündemde! Bu akşam ekranda! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman?

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI

İbrahim Büyükak: Berhudar

Gupse Özay: Burcu

Cengiz Bozkurt: Fahrettin

Zeynep Koçak: Ezel

Cezmi Baskın: Hüseyin

Ünal Yeter: Salih

Olgun Toker: Oktay

Berat Yenilmez: Bünyamin

Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu gündemde! Bu akşam ekranda! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman?

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirildi.

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