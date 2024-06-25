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Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu gündemde! Bu akşam ekranda! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
20:07
Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu gündemde! Bu akşam ekranda! Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman?
Komedi ve romantik türlerde ortaya çıkan Küçük Esnaf oyuncuları ve konusu ile gündemde. Bu akşam sinemaseverler ile buluşacak yapımın yönetmen koltuğunda Bedran Güzel otururken filmin senaristliğini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak üstleniyor. Peki; Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...