YENİ BÖLÜM | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle

Selahaddin, Mülhem'i öldürerek Süreyya'nın intikamını alır ama Temur'un beklenmeyen hamlesi yüzünden beyleri elinden kaçırır.

Temur, beyleri kurtaracağını düşünürken Bernard önlerine çıkar ve onları yeniden ele geçirir. Üstelik Karategin de artık Bernard'ın elinde esir. Temur'un bu hamlesi Arslanşah, Nureddin ve Selahaddin'i karşı karşıya getirir.