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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 27.05.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 19:10

YENİ BÖLÜM | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle

Her hafta Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi Uğur Güneş, Mehmet Ali Nuroğlu, Sezin Akbaşoğulları, Ekin Türkmen gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Süreyya'nın intikamını almak ve beyleri kurtarmak için harekete geçen Selahaddin, Mülhem'i köşeye sıkıştırmayı başarıyor. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

YENİ BÖLÜM | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm izle TRT dizi ekranı ile takip ediliyor. Tarihe ışık tutan dizinin 27 Mayıs tarihli bölümünü kaçırmak istemeyenler ekran başına geçti. 26. bölümde Selahaddin, Mülhem'i öldürerek Süreyya'nın intikamını alır ama Temur'un beklenmeyen hamlesi yüzünden beyleri elinden kaçırır. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full ve tek parça linki:

YENİ BÖLÜM | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle

KUDÜS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI 26. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, 26. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

27 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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YENİ BÖLÜM | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle

KUDÜS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya'nın intikamını almak ve beyleri kurtarmak için harekete geçen Selahaddin, Mülhem'i köşeye sıkıştırmaya başarmıştır.

YENİ BÖLÜM | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle

Selahaddin, Mülhem'i öldürerek Süreyya'nın intikamını alır ama Temur'un beklenmeyen hamlesi yüzünden beyleri elinden kaçırır.

Temur, beyleri kurtaracağını düşünürken Bernard önlerine çıkar ve onları yeniden ele geçirir. Üstelik Karategin de artık Bernard'ın elinde esir. Temur'un bu hamlesi Arslanşah, Nureddin ve Selahaddin'i karşı karşıya getirir.

YENİ BÖLÜM | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle

Arslanşah, beylerin Bernard'ın elinde esir düşmesinden dolayı Sultan Nureddin'i suçlarken etrafında beylere bağlı askerleri toplayıp Zengi Devletine karşı bir tavır takınır.

Beyleri elinde tutarak Zengilere karşı gücü elinde tutan Bernard, Sultan Nureddin'den beylere karşılık Gazze'yi ister. Beylerle birlikte esir düşen Karategin, kaçmak için her yolu dener ama Bernard'ın elinden kurtulması öyle kolay değildir.

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