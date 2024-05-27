Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Sultan Nureddin, Gazze'yi Bernard'a vermeyi kesin bir dille reddederken Arslanşah kendi bildiğini okuyarak Gazze'yi kuşatmak için harekete geçer. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalara başladı. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?