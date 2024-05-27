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Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 22:05

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Uğur Güneş, Mehmet Ali Nuroğlu, Sezin Akbaşoğulları, Ekin Türkmen gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Selahaddin, Mülhem'i öldürerek Süreyya'nın intikamını aldı ancak Temur'un beklenmeyen hamlesi yüzünden beyleri elinden kaçırdı. Peki; TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Sultan Nureddin, Gazze'yi Bernard'a vermeyi kesin bir dille reddederken Arslanşah kendi bildiğini okuyarak Gazze'yi kuşatmak için harekete geçer. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalara başladı. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI 26. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, 26. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

27 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

https://www.youtube.com/@kudusfatihiselahaddineyyubi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATIHI SELAHADDIN EYYUBI SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya'nın intikamını almak ve beyleri kurtarmak için harekete geçen Selahaddin, Mülhem'i köşeye sıkıştırmaya başarmıştır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

Selahaddin, Mülhem'i öldürerek Süreyya'nın intikamını alır ama Temur'un beklenmeyen hamlesi yüzünden beyleri elinden kaçırır.

Temur, beyleri kurtaracağını düşünürken Bernard önlerine çıkar ve onları yeniden ele geçirir. Üstelik Karategin de artık Bernard'ın elinde esir. Temur'un bu hamlesi Arslanşah, Nureddin ve Selahaddin'i karşı karşıya getirir.

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