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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
22:05
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Uğur Güneş, Mehmet Ali Nuroğlu, Sezin Akbaşoğulları, Ekin Türkmen gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Selahaddin, Mülhem'i öldürerek Süreyya'nın intikamını aldı ancak Temur'un beklenmeyen hamlesi yüzünden beyleri elinden kaçırdı. Peki; TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...