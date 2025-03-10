Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 48. Bölüm izle! TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle!

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 47. Bölüm Özet

Hekim Latif, çocuk Kral IV. Baldwin'i tedavi etmek için Kudüs'e gönderilmiş, ancak şehit edilmiştir. Bu hadise, Kudüs'ün hem adalet anlayışını hem de Haçlıların içindeki çürümüşlüğü gözler önüne sermektedir. Tahta çıkan çocuk kral IV. Baldwin, henüz idareyi elinde tutabilecek kudrete sahip değildir. Sarayda asıl söz sahibi olan üvey annesi Maria Komnenos, iyi niyet kisvesi altında siyasi hesaplarını yürütmektedir. Diğer yandan, İbelinli Balian ve Surlu William Latif'in cinayetinden sorumlu tutularak zindana atılmış, kurtuluş yolu aramaktadırlar. Sybilla için bu, kabullenilmesi güç bir durumdur. Bu sırada Kontes Mila, onu gerçeklerle yüzleşmeye çağırmaktadır. Saraydaki dengeler hangi yöne evrilecektir?