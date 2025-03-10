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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 48. Bölüm izle! TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
17:15
TRT 1 ekranlarının tarihi atmosferi ve güçlü anlatımıyla dikkat çeken dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 48. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Büyük komutan Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetme mücadelesini konu alan dizi, heyecan dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor. Yeni bölümde, Selahaddin'in karşısına çıkan engeller giderek artarken, zafer yolunda verdiği kritik kararlar tüm dengeleri değiştirecek. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 48. Bölüm izle detayları...