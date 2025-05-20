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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58. Bölüm fragmanı yayında! TRT 1 - Selahaddin Eyyubi Final oluyor!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
17:06
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58. Bölüm fragmanı yayında! TRT 1 - Selahaddin Eyyubi Final oluyor!
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son olarak ekrana 57. bölümüyle geldi. Sevilen yapımın yakın takipçileri dizinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Dizinin son bölümünde yaşananların ardından gelecek bölüm için heyecan dorukta. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar...