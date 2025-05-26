Haberler
Yaşam
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58 bölüm izle! TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi final bölümü izle
Giriş Tarihi: 26.05.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
21:11
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58 bölüm izle! TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi final bölümü izle
TRT 1'de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, bu akşam ekranlara gelen 58. bölümüyle final yaparak izleyiciye veda ediyor.Uğur Güneş'in başrolde yer aldığı yapımda, yeni bölümde yaşananlar ekran başındaki izleyicilerde merak uyandırdı. Tarihî atmosferi ve aksiyon dolu sahneleriyle adından söz ettiren dizi için izleme seçenekleri araştırılıyor. TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58. bölümü izle