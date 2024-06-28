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Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme! Seçil Çiftçi ve babası için karar verildi
Giriş Tarihi: 28.06.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
10:31
Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme! Seçil Çiftçi ve babası için karar verildi
Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasıyla yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ve babasının davasında karar çıktı. Mahkeme, Seçil Çiftçi'ye ağırlaştırılmış müebbet, baba Cemal Çiftçi'ye ise müebbet hapis cezası verdi.