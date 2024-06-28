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Haberler Yaşam Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme! Seçil Çiftçi ve babası için karar verildi
Giriş Tarihi: 28.06.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 10:31

Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme! Seçil Çiftçi ve babası için karar verildi

Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasıyla yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ve babasının davasında karar çıktı. Mahkeme, Seçil Çiftçi'ye ağırlaştırılmış müebbet, baba Cemal Çiftçi'ye ise müebbet hapis cezası verdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme! Seçil Çiftçi ve babası için karar verildi

Sancaktepe'de Aralık 2022'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sonrası 25 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme! Seçil Çiftçi ve babası için karar verildi

KARAR DURUŞMASI
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Seçil Çiftçi ve tutuksuz sanık baba Cemal Çiftçi taraf avukatlarıyla birlikte katıldı.

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Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme! Seçil Çiftçi ve babası için karar verildi

Sanık avukatı, Çiftöi'nin beraatını istedi. Öldürülen Semih Sevim'in ailesi en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek "Keşke kardeşimiz burada olsaydı da neler yaşadığını anlatabilseydi" dedi.

Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme! Seçil Çiftçi ve babası için karar verildi

"EVLADIMA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYDIM"
Karardan önce son sözü sorulan sanık Seçil Çiftçi, "Çok pişmanım. Ben de bir kadınım ve ne yaşadığımı biliyorum.

Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme! Seçil Çiftçi ve babası için karar verildi

Ben öldürülen kadınlardan olmak istemiyordum" diyerek beraatını talep etti.

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