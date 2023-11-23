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Giriş Tarihi: 23.11.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 16:43

Kulüp başkanına ilginç cenaze: Davul zurnayla…

Mersin'de Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cenazesinde çalınan davul zurnanın sırrı ise aile geleneğinde gizliydi…

İHA
Kulüp başkanına ilginç cenaze: Davul zurnayla…

Korkunç saldırı 21 Kasım'da yaşandı. Site girişine pusu kuran şüpheliler, amatör futbol liginde mücadele eden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş açtı. Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı.

Kulüp başkanına ilginç cenaze: Davul zurnayla…

Saldırıda ağır yaralanan 2 çocuk babası Gengeç, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Gengeç, Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kulüp başkanına ilginç cenaze: Davul zurnayla…

Bu arada Gengeç'in cenazesinde yakınlarının davul- zurna çaldırdığı ortaya çıktı.

Kulüp başkanına ilginç cenaze: Davul zurnayla…

Cenaze, mezarlığa götürülürken de davul zurnanın yanı sara trampet çalındığı görüldü.

Kulüp başkanına ilginç cenaze: Davul zurnayla…

Çukurova'da yaşayan bazı Arap kökenli aileler, ölen kişinin genç olması halinde cenazesinde aynı zamanda 'acının simgesi' olarak da davul zurna çaldırıyor

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