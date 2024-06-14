KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2024 || Resimli, Değişik, Komik, Anlamlı, Farklı, Hadisli, Dualı Bayram mesajları seçenekleri

Kurban Bayramı Mesajı 3 - En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak 'merhabadır' bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Kurban Bayramı Mesajı 4 - Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Kurban Bayramı Mesajı 5 - Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.