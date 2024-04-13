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Kurban Bayramı tarihleri 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün?
Giriş Tarihi: 13.04.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
11:39
Kurban Bayramı tarihleri 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün?
Mübarek Ramazan Bayramı sona erdi. Şimdi ise gözler yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na çevrildi. Bütün İslam aleminde coşkuyla beklenilen Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilecek, muhtaç durumdaki insanlara yardım edilecek, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpülecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün?