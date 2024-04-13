Kurban Bayramı tarihleri 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün?

Kurban Bayramı tarihleri 2024, Ramazan Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte merak ediliyor. Bütün İslam aleminde coşkuyla beklenilen Kurban Bayramı'nda, milyonlar Kurban ibadetlerini yerine getirecekler. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün? İşte Kurban Bayramı tarihleri 2024