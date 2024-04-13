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Haberler Yaşam Kurban Bayramı tarihleri 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün?
Giriş Tarihi: 13.04.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 11:39

Kurban Bayramı tarihleri 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün?

Mübarek Ramazan Bayramı sona erdi. Şimdi ise gözler yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na çevrildi. Bütün İslam aleminde coşkuyla beklenilen Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilecek, muhtaç durumdaki insanlara yardım edilecek, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpülecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün?

Kurban Bayramı tarihleri 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün?

Kurban Bayramı tarihleri 2024, Ramazan Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte merak ediliyor. Bütün İslam aleminde coşkuyla beklenilen Kurban Bayramı'nda, milyonlar Kurban ibadetlerini yerine getirecekler. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün? İşte Kurban Bayramı tarihleri 2024

Kurban Bayramı tarihleri 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024

Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 15 Haziran Cumartesi günü yarım gün mesai yapılacak. Kurban Bayramı günleri;

16 Haziran Pazar: Bayramın 1. Günü

17 Haziran Pazartesi: Bayramın 2. Günü

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Kurban Bayramı tarihleri 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün?

18 Haziran Salı: Bayramın 3. Günü

19 Haziran Çarşamba: Bayramın 4. Günü

Kurban Bayramı tarihleri 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bilindiği üzere Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Kurban Bayramı tatili için henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldikten sonra haberimizde olacak.

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