Haberler
Yaşam
Kurban Bayramı tarihleri 2025: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
12:08
Kurban Bayramı tarihleri 2025: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı tarihleri 2025 yılı ajandalarında yerini aldı. Resmi tatil olarak idrak edilecek bu özel günlerde planlarını yapan öğrenciler, veliler ve çalışanlar için şimdiden araştırmalar hız kazandı. Öte yandan bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı soruları da kamu çalışanlarının gündeminde. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor, kaç gün kaldı?