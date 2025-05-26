Kurban Bayramı tarihleri 2025: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tarihleri 2025 Diyanet dini günler takviminde yerini aldı. Tatil planlarını çıkaranlar günleri kontrol ederek rezervasyonlarını yaptırıyor veya kurban ibadetini eda etmek için saatlerini belirliyor. Peki; Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?