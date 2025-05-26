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Haberler Yaşam Kurban Bayramı tarihleri 2025: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:08

Kurban Bayramı tarihleri 2025: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tarihleri 2025 yılı ajandalarında yerini aldı. Resmi tatil olarak idrak edilecek bu özel günlerde planlarını yapan öğrenciler, veliler ve çalışanlar için şimdiden araştırmalar hız kazandı. Öte yandan bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı soruları da kamu çalışanlarının gündeminde. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor, kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı tarihleri 2025: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tarihleri 2025 Diyanet dini günler takviminde yerini aldı. Tatil planlarını çıkaranlar günleri kontrol ederek rezervasyonlarını yaptırıyor veya kurban ibadetini eda etmek için saatlerini belirliyor. Peki; Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tarihleri 2025: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın ikinci bayramı olacak Kurban Bayramı 4 gün boyunca idrak edilecek. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak:

5 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

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Kurban Bayramı tarihleri 2025: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatili 4,5 gün olarak resmi tatil dahilinde değerlendiriliyor. 5 Haziran öğleden sonra başlayan tatil 9 Haziran da dahil olmak üzere sürüyor.

Bayram tatilinin 9 güne çıkması yönündeki beklenti hakkındaki açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi:

Kurban Bayramı tarihleri 2025: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

Bu açıklamaya göre bayram tatili 9 güne uzamayacak.

Kurban Bayramı tarihleri 2025: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2025

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