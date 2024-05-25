Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü?

Haziran ayına günler kala Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu yankı uyandırıyor. Bu noktada 2024 resmi tatiller takvimi ile Diyanet Dini Günler Takvimi incelenirken, söz konusu 9 gün bayram tatilinin özel sektör çalışanları için de geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. İşte yapılan son açıklamalar ışığında 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü sorularının yanıtı.