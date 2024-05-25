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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
11:08
2024 yılının ikinci ve son dini bayramı olan Kurban Bayramı için tatil planları yapanlar, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusuyla araştırmalara başladı. Kamuda çoğu zaman hafta sonu tatilleri ile bağlanarak 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili için bu yılki durum merak ediliyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü? İşte yanıtı.