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Haberler Yaşam Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 11:08

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü?

2024 yılının ikinci ve son dini bayramı olan Kurban Bayramı için tatil planları yapanlar, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusuyla araştırmalara başladı. Kamuda çoğu zaman hafta sonu tatilleri ile bağlanarak 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili için bu yılki durum merak ediliyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü? İşte yanıtı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü?

Haziran ayına günler kala Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu yankı uyandırıyor. Bu noktada 2024 resmi tatiller takvimi ile Diyanet Dini Günler Takvimi incelenirken, söz konusu 9 gün bayram tatilinin özel sektör çalışanları için de geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. İşte yapılan son açıklamalar ışığında 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü sorularının yanıtı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre, bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

Kurban Bayramı arefesi ise bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olacak.

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek.

Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü?

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de tatil edilmesi durumunda bayram tatilinin hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olması ön görülüyor.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2024 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, özel sektöre de 9 gün mü?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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