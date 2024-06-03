Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hafta sonu ile birleşecek mi, hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusu özellikle çalışanların gündemindeki yerini aldı. Bayram vesilesiyle aile ziyaretlerini gerçekleştirmek veya yaz tatili yapmak için bu tarihleri değerlendirmek isteyenler bayram tatilinin hafta sonu ile birleşme ihtimalini sorguluyor. Peki; bayram tatili 9 olacak mı, belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...