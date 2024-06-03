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Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:49

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hafta sonu ile birleşecek mi, hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı tatili 2024 yılında 16 Haziran günü başlıyor. Resmiyette 4 günlük bir resmi tatil olan bayramda zaman zaman denk gelmesi durumunda idari izin değerlendirilebiliyor. Bu noktada bayram tatili 9 gün oldu mu, olacak mı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Konuyla ilgili gözler resmi makamlara dönmüş durumda. Peki; Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hafta sonu ile birleşecek mi, hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusu özellikle çalışanların gündemindeki yerini aldı. Bayram vesilesiyle aile ziyaretlerini gerçekleştirmek veya yaz tatili yapmak için bu tarihleri değerlendirmek isteyenler bayram tatilinin hafta sonu ile birleşme ihtimalini sorguluyor. Peki; bayram tatili 9 olacak mı, belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hafta sonu ile birleşecek mi, hangi günlere denk geliyor?

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

4 gün olarak değerlendirilen Kurban Bayramında arife günü 15 Haziran. İşte, Diyanet takvimine göre tarihler:

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba

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Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hafta sonu ile birleşecek mi, hangi günlere denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili resmiyette arife yarım gün olmak üzere 4,5 gün olarak değerlendiriliyor. Ancak hafta sonuna bağlanacak günlerin idari izin olarak belirlenmesi halinde tatil günleri uzayabiliyor.

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hafta sonu ile birleşecek mi, hangi günlere denk geliyor?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

19 Haziran tarihinde yaşanacak bayramın son günü ardından hafta sonuna 2 gün kalıyor. Bu noktada 20-21 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamında alınması halinde bayram 9 gün olarak değerlendirilebilir.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hafta sonu ile birleşecek mi, hangi günlere denk geliyor?

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere ikramiyeler bayram öncesi hesaplarda olacak. Ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

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