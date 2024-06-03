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Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hafta sonu ile birleşecek mi, hangi günlere denk geliyor?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
14:49
Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hafta sonu ile birleşecek mi, hangi günlere denk geliyor?
Kurban Bayramı tatili 2024 yılında 16 Haziran günü başlıyor. Resmiyette 4 günlük bir resmi tatil olan bayramda zaman zaman denk gelmesi durumunda idari izin değerlendirilebiliyor. Bu noktada bayram tatili 9 gün oldu mu, olacak mı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Konuyla ilgili gözler resmi makamlara dönmüş durumda. Peki; Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman, hangi günlere denk geliyor?