KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 SÜRESİ BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran 2024 tarihli Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramının şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Buna göre perşembe ve cuma günleri idari izin kapsamında olacak.