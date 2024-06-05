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Haberler Yaşam KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 SÜRESİ BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:47

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 SÜRESİ BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?

Yılın ikinci dini bayramına sayılı günler kaldı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram, bu yıl Haziran ayında idrak edilecek. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği ise tatil planı yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu noktada Kurban Bayramı tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor sorularına yanıt aranırken Başkan Erdoğan'dan son dakika bayram tatili açıklaması geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024, uzatıldı mı, 9 gün oldu mu? İşte, yanıtı!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 SÜRESİ BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramı tatil tarihleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramında İslam dininde farz kılınan kurban kesme ibadeti yerine getiriliyor. Haziran ayına girilmesiyle beraber milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı 2024 ne zaman, kaç gün kaldı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram tarihleri Diyanet dini günler takvimiyle belli oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar ise 4 gün sürecek olan bayramın hafta sonu tatili ile birleşip birleşmediğini merak ediyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 SÜRESİ BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

Bayramın 2. günü 17 Haziran Pazartesi, 3. günü 18 Haziran Salı ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba idrak edilecek.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 SÜRESİ BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran Cumartesi (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 SÜRESİ BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran 2024 tarihli Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramının şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Buna göre perşembe ve cuma günleri idari izin kapsamında olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 SÜRESİ BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?

İDARİ İZİN NEDİR, NE DEMEK?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

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