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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2024 SÜRESİ BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
15:47
Yılın ikinci dini bayramına sayılı günler kaldı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram, bu yıl Haziran ayında idrak edilecek. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği ise tatil planı yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu noktada Kurban Bayramı tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor sorularına yanıt aranırken Başkan Erdoğan'dan son dakika bayram tatili açıklaması geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024, uzatıldı mı, 9 gün oldu mu? İşte, yanıtı!