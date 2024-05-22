Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek.

Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.