Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024
Giriş Tarihi: 22.05.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 14:57

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek yılın ikinci dini bayramına bir aydan kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı tatili ile yıllık izinlerini birleştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak ve dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?" sorularını gündeme taşıdı. Geçtiğimiz bayramda 9 günlük tatil fırsatı bulan çalışanlar şimdi de yılın son bayramında dinlenme fırsatı bulacak. Peki; Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

Haziran ayına kısa süre kala Kurban Bayramı tatili tarihleri gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı'nda dini vazifeler yerine getirilecek, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpülecek. Yaza denk gelmesi sebebiyle de uzun süreli dinlenme fırsatı bulacak olan vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?" soruları için yanıt arayışına başladı. İşte ayrıntılar…

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek.

Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

SON DAKİKA