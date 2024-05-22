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Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024
Giriş Tarihi: 22.05.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
14:57
Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024
16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek yılın ikinci dini bayramına bir aydan kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı tatili ile yıllık izinlerini birleştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak ve dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?" sorularını gündeme taşıdı. Geçtiğimiz bayramda 9 günlük tatil fırsatı bulan çalışanlar şimdi de yılın son bayramında dinlenme fırsatı bulacak. Peki; Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…