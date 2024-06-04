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Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kabine toplanıyor! 2024 Kurban bayram tatili ne zaman, hangi günler?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
09:49
Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kabine toplanıyor! 2024 Kurban bayram tatili ne zaman, hangi günler?
Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusuna bir süredir yanıt arayan çalışanlar kamuda ve özel sektörde değerlendirebilecekleri günleri takip ediyor. Bayrama günler kala tatilin dokuz gün olarak değerlendirilmesi noktasında araştırmalara hız kazandı. Bayram tatili 9 gün oldu mu, olacak mı soruları için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Peki; 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman, hafta sonu ile birleşiyor mu, hangi günlere denk geliyor? İşte, detaylar...