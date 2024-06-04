Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kabine toplanıyor! 2024 Kurban bayram tatili ne zaman, hangi günler?

Kurban Bayramı tatil tarihleri 2024 arife günü ile birlikte 4,5 gün resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Ancak idari izin kararı çıkarsa tatil günleri uzatılarak değerlendirilebilecek. Şimdiden planlarını yapmak isteyenler bayram tatili 9 gün mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle çalışanların yakın mercek altına aldığı konu özelinde Kabine kararı çıkması bekleniyor. Peki; Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?