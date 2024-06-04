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Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:49

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kabine toplanıyor! 2024 Kurban bayram tatili ne zaman, hangi günler?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusuna bir süredir yanıt arayan çalışanlar kamuda ve özel sektörde değerlendirebilecekleri günleri takip ediyor. Bayrama günler kala tatilin dokuz gün olarak değerlendirilmesi noktasında araştırmalara hız kazandı. Bayram tatili 9 gün oldu mu, olacak mı soruları için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Peki; 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman, hafta sonu ile birleşiyor mu, hangi günlere denk geliyor? İşte, detaylar...

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kabine toplanıyor! 2024 Kurban bayram tatili ne zaman, hangi günler?

Kurban Bayramı tatil tarihleri 2024 arife günü ile birlikte 4,5 gün resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Ancak idari izin kararı çıkarsa tatil günleri uzatılarak değerlendirilebilecek. Şimdiden planlarını yapmak isteyenler bayram tatili 9 gün mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle çalışanların yakın mercek altına aldığı konu özelinde Kabine kararı çıkması bekleniyor. Peki; Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kabine toplanıyor! 2024 Kurban bayram tatili ne zaman, hangi günler?

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR!

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 4 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Toplantıda 9. Yargı Paketi, ekonomik gelişmeler, enflasyonla mücadele gibi pek çok konunun yanı sıra bayram tatili 9 gün olacak mı karar çıkması bekleniyor.

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Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kabine toplanıyor! 2024 Kurban bayram tatili ne zaman, hangi günler?

KURBAN BAYRAMI TATİL TARİHLERİ 2024

4,5 gün olarak değerlendirilen Kurban Bayramında arife günü 15 Haziran Cumartesi olacak. O gün yarım gün resmi tatil olarak sayılacak. İşte, bayram günleri:

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kabine toplanıyor! 2024 Kurban bayram tatili ne zaman, hangi günler?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili resmiyette arife yarım gün olmak üzere 4,5 gün olarak değerlendiriliyor. Bayramın son gününün çarşamba olması nedeniyle perşembe ve cuma günlerinin idari izin olarak sayılması halinde tatil günleri uzayabiliyor.

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kabine toplanıyor! 2024 Kurban bayram tatili ne zaman, hangi günler?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

19 Haziran tarihinde yaşanacak bayramın son günü ardından hafta sonuna 2 gün kalıyor. Bu noktada 20-21 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamında alınması halinde bayram 9 gün olarak değerlendirilebilir.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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