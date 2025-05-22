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Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak mı? Bakan Ersoy'dan yılın ikinci bayramına dair açıklama
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
10:08
Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak mı? Bakan Ersoy'dan yılın ikinci bayramına dair açıklama
Bayram tatili için geri sayım başlamışken vatandaşlar tatil planlarını hazırlamak üzere "bayram tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Resmi açıklamalar ve takvim detayları 2025 Kurban Bayramı ile ilgili takip edilen başlıkların arasında yer alıyor. Bakan Ersoy yılın ikinci bayram tatiliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatılacak mı? İşte, son gelişmeler