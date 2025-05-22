Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak mı? Bakan Ersoy’dan yılın ikinci bayramına dair açıklama

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatili 9 gün olacak mı 2025 yılı için araştırılmaya başladı. Manisa Müzesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu: