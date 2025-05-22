Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak mı? Bakan Ersoy'dan yılın ikinci bayramına dair açıklama
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:08

Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak mı? Bakan Ersoy'dan yılın ikinci bayramına dair açıklama

Bayram tatili için geri sayım başlamışken vatandaşlar tatil planlarını hazırlamak üzere "bayram tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Resmi açıklamalar ve takvim detayları 2025 Kurban Bayramı ile ilgili takip edilen başlıkların arasında yer alıyor. Bakan Ersoy yılın ikinci bayram tatiliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatılacak mı? İşte, son gelişmeler

Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak mı? Bakan Ersoy’dan yılın ikinci bayramına dair açıklama

Kurban Bayramı tatili için 9 günlük tatil bekleyen vatandaşlar araştırımlarına başladı. 4.5 gün süren bayram tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak konusu oldu. Bakan Ersoy 2025 yılının ikinci bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak mı? Bakan Ersoy’dan yılın ikinci bayramına dair açıklama

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatili 9 gün olacak mı 2025 yılı için araştırılmaya başladı. Manisa Müzesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak mı? Bakan Ersoy’dan yılın ikinci bayramına dair açıklama

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bakan Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde olduğunu belirtti. Buna göre ilerleyen günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak mı? Bakan Ersoy’dan yılın ikinci bayramına dair açıklama

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın ikinci bayramı olacak Kurban Bayramı 4 gün boyunca idrak edilecek. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak:

5 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü olacak mı? Bakan Ersoy’dan yılın ikinci bayramına dair açıklama

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

15 Temmuz 2025, Salı

30 Ağustos 2025, Cumartesi

29 Ekim 2025, Çarşamba