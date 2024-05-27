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Haberler Yaşam Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? Resmi tatiller takvimi ile Kurban Bayramı tarihi 2024
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:41

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? Resmi tatiller takvimi ile Kurban Bayramı tarihi 2024

16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?" araştırmasına başladı. Bayram tatilini ailesi ve sevdikleriyle geçirecek olanlar, şehir dışına çıkacaklar, seyahat planı oluşturacaklar yıllık izinlerini tatille birleştirmek dinlenme fırsatı yakalamak ve dini vazifelerini yerine getirmek için araştırmalara başladı. Peki; Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? Resmi tatiller takvimi ile Kurban Bayramı tarihi 2024

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı'nda dini vazifelerini yerine getirecek, sevdiklerini ziyaret edecek ve tatile çıkacak olanlar 9 günlük tatil bekliyor. Yaza denk gelmesi sebebiyle de vatandaşlar bulacak olan vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?" soruları için yanıt arayışına başladı. İşte ayrıntılar…

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? Resmi tatiller takvimi ile Kurban Bayramı tarihi 2024

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? Resmi tatiller takvimi ile Kurban Bayramı tarihi 2024

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? Resmi tatiller takvimi ile Kurban Bayramı tarihi 2024

Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olacak.
Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? Resmi tatiller takvimi ile Kurban Bayramı tarihi 2024

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?
Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.

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