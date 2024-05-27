Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? Resmi tatiller takvimi ile Kurban Bayramı tarihi 2024

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı'nda dini vazifelerini yerine getirecek, sevdiklerini ziyaret edecek ve tatile çıkacak olanlar 9 günlük tatil bekliyor. Yaza denk gelmesi sebebiyle de vatandaşlar bulacak olan vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?" soruları için yanıt arayışına başladı. İşte ayrıntılar…