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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? Resmi tatiller takvimi ile Kurban Bayramı tarihi 2024
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
16:41
16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?" araştırmasına başladı. Bayram tatilini ailesi ve sevdikleriyle geçirecek olanlar, şehir dışına çıkacaklar, seyahat planı oluşturacaklar yıllık izinlerini tatille birleştirmek dinlenme fırsatı yakalamak ve dini vazifelerini yerine getirmek için araştırmalara başladı. Peki; Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…