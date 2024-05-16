Haberler
Yaşam
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
15:32
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak, son durum ne?
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil fırsatı bulan vatandaşlar havaların ısınmaya başlaması ile yaz tatili planı yapmaya başladı. Haziran ayının son günlerine denk gelen Kurban Bayramı tatili ile izinlerini birleştirmek isteyen vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?" soruları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? İşte Diyanet'e göre 2024 Kurban Bayramı tarihleri.