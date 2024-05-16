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Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:32

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak, son durum ne?

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil fırsatı bulan vatandaşlar havaların ısınmaya başlaması ile yaz tatili planı yapmaya başladı. Haziran ayının son günlerine denk gelen Kurban Bayramı tatili ile izinlerini birleştirmek isteyen vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?" soruları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? İşte Diyanet'e göre 2024 Kurban Bayramı tarihleri.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak, son durum ne?

Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. En uzun resmi tatil olarak bilinen Kurban bayramı tatili ile yaz tatilini bileştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar "Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? İşte Diyanet ile 2024 Kurban Bayramı tarihleri.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak, son durum ne?

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak, son durum ne?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olacak. Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak, son durum ne?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak, son durum ne?
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