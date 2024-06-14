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Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk havadan böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 14.06.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
10:19
Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk havadan böyle görüntülendi
Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Tatilciler, bayram tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıktı. Bu sebeple Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. O anlar havadan drone ile görüntülendi.