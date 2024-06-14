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Haberler Yaşam Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk havadan böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 14.06.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 10:19

Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk havadan böyle görüntülendi

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Tatilciler, bayram tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıktı. Bu sebeple Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. O anlar havadan drone ile görüntülendi.

İHA
Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk havadan böyle görüntülendi

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından TEM Otoyolu ve D-100 karakolunun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu oluştu. O anlar havadan drone ile görüntülendi.

Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk havadan böyle görüntülendi

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

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Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk havadan böyle görüntülendi

EKİPLER SÜRÜCÜLERİ UYARIYOR

Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk havadan böyle görüntülendi

Ayrıca Bolu Dağı viyadüklerinde arıza yapan küçük ve büyük araçlar nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor.

Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk havadan böyle görüntülendi

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Köroğlu Rampaları mevkiinde ise yoğun trafik havadan drone ile de görüntülendi.

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