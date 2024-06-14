Kurban Bayramı trafiği başladı! Yoğunluk havadan böyle görüntülendi

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor.