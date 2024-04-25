Haberler
Yaşam
Kuruçeşme’deki ünlü mekanda müdür garsona tecavüz etti: Tuvalette kusarken üzerimdekileri çıkardı!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
09:43
Kuruçeşme’deki ünlü mekanda müdür garsona tecavüz etti: Tuvalette kusarken üzerimdekileri çıkardı!
Kuruçeşme'deki bir mekanda garsonluk yapan Selvihan Z., alkolün dozunu fazla kaçırdı. Midesi bulanınca tuvalete koşup kusmaya başladı. Müdür Mecit A. ise peşine takıldı. Kendini kaybeden genç kadına dokunup kabusu yaşattı. Gözlerini açtığında cinsel istismara uğradığını anlayan genç kadın ise dava açtı. İşte mide bulandıran olayın tüm detayları…