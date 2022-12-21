Kuruluş Osman 109. bölüm full izle | İsmihan Sultan Osman Bey’i öldürtme emri verdi! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

KURULUŞ OSMAN 109. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalanmıştır.

Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden nasıl kurtulacaktır?