Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta neler olacak?

Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle araştırılması yapılıyor. Dizinin son bölümünde Yakup Bey ile Osman Bey arasındaki gerilim devam ederken, Cerkutay Yenişehir Sarayı'na geri döndüğü için sarayda bir bayram havası oluşmuştur. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı üzerinden gelecek hafta yaşanacak olayları öğrenmek istiyor. Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bıraksa da Osman Bey zafer için bir yolunu bulacaktır. Peki, Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? İşte, Atv ile Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle ekranı