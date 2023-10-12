Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta neler olacak?

Sancaksızlar yurdunda Mehmet ve Orhan arasında gerilim yaşanır. Orhan, Holofira'yı ne olursa olsun oradan alacaktır. Mehmet ve Orhan arasında neler yaşanacaktır? Orhan, Holofira'yı almak için ne yapacaktır?

Holofira yurduna dönmek ister. Orhan ise buna sıcak bakmaz! Orhan'a öfkeli olan Holofira içindekileri döker! Holofira ve Orhan'ın yüzleşmesi nasıl sonuçlanacaktır? Orhan, Holofira'yı yurduna götürecek midir?