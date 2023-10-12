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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 12.10.2023 00:22 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 00:22

Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta neler olacak?

Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle araştırılması yapılıyor. Dizinin son bölümünde Yakup Bey ile Osman Bey arasındaki gerilim devam ederken, Cerkutay Yenişehir Sarayı'na geri döndüğü için sarayda bir bayram havası oluşmuştur. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı üzerinden gelecek hafta yaşanacak olayları öğrenmek istiyor. Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bıraksa da Osman Bey zafer için bir yolunu bulacaktır. Peki, Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? İşte, Atv ile Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle ekranı

Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta neler olacak?

Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde ne olacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Dizinin son bölümünde "Alaeddin'in elindeki hazine haritasını bilen Gonca ne edip haritayı alacağını söyler" İşte, atv Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 132. BÖLÜM KONUSU

Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister! Osman Bey başkaldırırsa Yakup Bey bunun hesabını soracaktır. Osman Bey, ne karar alacaktır?

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Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta neler olacak?

Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Onun dönüşüyle sarayda bir bayram havası oluşur. Fakat Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir. Osman Bey'lere kızgındır. Cerkutay ve Osman Bey'in arasında neler yaşanacaktır?

Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta neler olacak?

Yakup Bey yaptığı Lefke hamlesiyle Osman Bey'i zor durumda bırakmıştır. Fakat bununla yetinmeyecektir. Osman Bey Yakup Bey'in hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade eder. Osman Bey bu rekabetten zaferle çıkmak için neler yapacaktır?

Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta neler olacak?

Sancaksızlar yurdunda Mehmet ve Orhan arasında gerilim yaşanır. Orhan, Holofira'yı ne olursa olsun oradan alacaktır. Mehmet ve Orhan arasında neler yaşanacaktır? Orhan, Holofira'yı almak için ne yapacaktır?

Holofira yurduna dönmek ister. Orhan ise buna sıcak bakmaz! Orhan'a öfkeli olan Holofira içindekileri döker! Holofira ve Orhan'ın yüzleşmesi nasıl sonuçlanacaktır? Orhan, Holofira'yı yurduna götürecek midir?

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