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KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle ATV dizi ekranında!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
17:32
KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle ATV dizi ekranında!
ATV'nin her Çarşamba akşamı ekrana gelen sevilen dizisi Kuruluş Osman, 184. bölümüyle izleyicisini heyecan dolu anlarla buluşturuyor. Osman Bey'in Ulugan'la hesaplaşmasının sürdüğü bu bölümde, Uçlar'da dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşanıyor. Esenbike Hatun'un gelişiyle gerilim tırmanırken, Osman Bey'in önüne zorlu bir seçim çıkıyor. Kuruluş Osman 184. bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV ekranlarında!