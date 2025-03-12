KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle ATV dizi ekranında!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve her Çarşamba ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, 184. bölümüyle yine soluksuz izlenecek bir bölüme imza atıyor. Osman Bey, Ulugan'la mücadelesini sürdürürken, Uçlar'a gelen Esenbike Hatun yeni bir kriz yaratıyor. Osman Bey'den yüksek vergi talep eden Esenbike Hatun, şartları kabul edilmezse kızı Fatma'yı Sargun'la evlendireceğini söylüyor. Osman Bey, bu tehdit karşısında nasıl bir yol izleyecek? İşte Kuruluş Osman 184. bölüm izleme linki…