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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle ATV dizi ekranında!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 17:32

KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle ATV dizi ekranında!

ATV'nin her Çarşamba akşamı ekrana gelen sevilen dizisi Kuruluş Osman, 184. bölümüyle izleyicisini heyecan dolu anlarla buluşturuyor. Osman Bey'in Ulugan'la hesaplaşmasının sürdüğü bu bölümde, Uçlar'da dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşanıyor. Esenbike Hatun'un gelişiyle gerilim tırmanırken, Osman Bey'in önüne zorlu bir seçim çıkıyor. Kuruluş Osman 184. bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV ekranlarında!

KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle ATV dizi ekranında!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve her Çarşamba ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, 184. bölümüyle yine soluksuz izlenecek bir bölüme imza atıyor. Osman Bey, Ulugan'la mücadelesini sürdürürken, Uçlar'a gelen Esenbike Hatun yeni bir kriz yaratıyor. Osman Bey'den yüksek vergi talep eden Esenbike Hatun, şartları kabul edilmezse kızı Fatma'yı Sargun'la evlendireceğini söylüyor. Osman Bey, bu tehdit karşısında nasıl bir yol izleyecek? İşte Kuruluş Osman 184. bölüm izleme linki…

KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle ATV dizi ekranında!

KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM İZLE

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

12 Mart 2025 tarihindeki yeni bölüm için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

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KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle ATV dizi ekranında!

KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey'in Ulugan'la hesaplaşması sürerken Uçlara yeni bir yıldırım düşer. Esenbike Hatun gelir gelmez üstünlüğünü sağlamak için isteklerini sıralar. Osman Bey'den, yüklü miktarda vergi ister. Aksi takdirde kızı Fatma'yı oğlu Sargun'a gelin alacağını ifade eder. Osman Bey bu sıkışmışlıktan kurtulmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle ATV dizi ekranında!

Asla boyun eğmeyeceğini ifade eden Osman Bey, ne kızından ne de ahalisinin rızkından vazgeçmeyecektir. Bu cendereden çıkmak için tehlikeli bir oyun kurar. Osman Bey, Olcaytu'nun oklarını üzerine çekmeden bu işin içinden çıkabilecek midir? Bala Hatun Halime'yi bulmak için harekete geçer.

KURULUŞ OSMAN 184. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle ATV dizi ekranında!

Bunun için Sofia'ya hamle yapar. Sofia'yı ele geçiren Bala Hatun, Halime'yi bulmak için her şeyi göze alır. Bala Hatun kızına götürmesi karşılığında Sofia'yı bırakacağını söyler. Sofia Poena'nın aslında Halime olduğunu söyleyecek midir?