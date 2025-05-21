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KURULUŞ OSMAN 192. BÖLÜM İZLE! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
17:55
KURULUŞ OSMAN 192. BÖLÜM İZLE! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle!
Reytinglerin zirvesinde olan Kuruluş Osman', 192. bölümüyle 21 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde "Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır." Peki, yeni bölümünde neler olacak, izleyenleri neler bekliyor? İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle linki ve bölümden detaylar...