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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 193. Bölüm Fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:08

Kuruluş Osman 193. Bölüm Fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

Kuruluş Osman 193. Bölüm fragmanı gündemde. SATV ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman, 192. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sevilen yapım için yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Kuruluş Osman 193. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde izleyenleri neler bekliyor? İşte, merak edilen fragmana dair merak edilenler...

Kuruluş Osman 193. Bölüm Fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

Kuruluş Osman ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Dizin,n ekrana gelen 192. bölümünde "Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı almıştı..." Peki, gelecek bölmde neler olacak? İşte, Kuruluş Osman 193. Bölüm fragmanı ve detaylar...

Kuruluş Osman 193. Bölüm Fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

KURULUŞ OSMAN 193. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman

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Kuruluş Osman 193. Bölüm Fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

KURULUŞ OSMAN 192. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır. Obada bu gelişme büyük yankı uyandırır. Herkes toyda alınacak kararın Osman Bey'in yeni hamlelerine dair ipuçları taşıyacağını düşünmektedir. Bu toy sadece bir istişare mi, yoksa büyük bir fethin habercisi mi?

Kuruluş Osman 193. Bölüm Fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

Uç bölgesinde gücünü her geçen gün artıran Osman Bey, Bizans'ta büyük bir endişeye yol açar. İmparator, kaybedilen otoriteyi yeniden tesis etmek ve Türk ilerleyişini durdurmak için düğmeye basar. Bu uğurda en güvendiği iki isim olan Claudius ve Sofia'yı tekrar görevlendirir. İmparator'un kurduğu yeni strateji, Osman Bey'in devlet hayalini gölgeleyebilecek mi? Uçlarda büyük bir fırtına kopmak üzere...

Kuruluş Osman 193. Bölüm Fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

Toy kararını öğrenen Yiğit Bey, Claudius'u bilgilendirir. Claudius ise Osman Bey'in kararına göre hareket edecektir. Bu tehlikeli ittifak, uç bölgesinde yeni bir karışıklığın fitilini ateşleyebilir. Claudius, Osman'ı engellemek için her yolu denemeye kararlıdır.

Fetih hazırlıklarıyla birlikte Osman Bey'in yaktığı gaza ateşi obada heyecan yaratırken, Bey'in sırtındaki devlet yükü de ağırlaşmaktadır. Bu sancıyı Turgut Gazi ile paylaşan Osman Bey, her şeye rağmen yoluna devam edecektir. Düşmanları ise onun en ufak bir hatasını kollamaktadır.