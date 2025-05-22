Kuruluş Osman 193. Bölüm Fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında!

Toy kararını öğrenen Yiğit Bey, Claudius'u bilgilendirir. Claudius ise Osman Bey'in kararına göre hareket edecektir. Bu tehlikeli ittifak, uç bölgesinde yeni bir karışıklığın fitilini ateşleyebilir. Claudius, Osman'ı engellemek için her yolu denemeye kararlıdır.

Fetih hazırlıklarıyla birlikte Osman Bey'in yaktığı gaza ateşi obada heyecan yaratırken, Bey'in sırtındaki devlet yükü de ağırlaşmaktadır. Bu sancıyı Turgut Gazi ile paylaşan Osman Bey, her şeye rağmen yoluna devam edecektir. Düşmanları ise onun en ufak bir hatasını kollamaktadır.