KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm için araştırmalar sürüyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatan dizide her hafta olacaklar merakla bekleniyor. Ancak her Çarşamba günü ekranlara gelen dizi bu hafta yayın akışında yer almadı. Pek,i Kuruluş Osman bugün neden yok yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Ocak 2025 Çarşamba ATV yayın akışı