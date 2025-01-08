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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 18:30 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:30

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm ile ilgili araştırmalar başladı. Her Çarşamba günü ekranlara gelen dizi geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmadı. Bu hafta yayın akışında yer almayan dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak ediliyor. Bu noktada televizyon izleyicileri Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu yeni bölüm ne zaman? araştırmalarına hız kazandırdı. Peki kuruluş Osman bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm için araştırmalar sürüyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatan dizide her hafta olacaklar merakla bekleniyor. Ancak her Çarşamba günü ekranlara gelen dizi bu hafta yayın akışında yer almadı. Pek,i Kuruluş Osman bugün neden yok yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Ocak 2025 Çarşamba ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI, YARIN AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Kuruluş Osman bu hafta ekrana gelmeyecek. Bu akşam Kuruluş Osman yayın saatinde Galatasaray - Rams Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayınlanacak.

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KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman 177. bölümüyle 15 Ocak 2025 Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
19: 45 Kupa Günlüğü
20: 30 Galatasaray - Rams Başakşehir
22: 45 Zembilli
02: 00 Can Borcu 3.Bölüm
05: 00 Hercai

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?
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