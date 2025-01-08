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KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
18:30
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm ile ilgili araştırmalar başladı. Her Çarşamba günü ekranlara gelen dizi geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmadı. Bu hafta yayın akışında yer almayan dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak ediliyor. Bu noktada televizyon izleyicileri Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu yeni bölüm ne zaman? araştırmalarına hız kazandırdı. Peki kuruluş Osman bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı