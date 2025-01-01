Haberler
Yaşam
Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
18:21
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Kuruluş Osman 177. bölümü ile merak edildi. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümüyle ilgi odağı olan yapımın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyenlerin gündeminde. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!