Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Bu akşam ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisi yer almıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla pek çok dizi bu hafta yayınlanmıyor. Kuruluş Osman dizisinin de bu sebepten dolayı ekranlara gelmeyeceği tahmin ediliyor.