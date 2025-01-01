Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 18:21 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 18:21

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Kuruluş Osman 177. bölümü ile merak edildi. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümüyle ilgi odağı olan yapımın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyenlerin gündeminde. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!

Her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'ın 177. yeni bölümünün yılbaşı tatilinde ekrana gelip gelmeyeceği dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Sevilen dizinin ekrana gelen son bölümünde Moğol Komutanı Ulugan, Kayı Obası'na gelmişti. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Bu akşam ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisi yer almıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla pek çok dizi bu hafta yayınlanmıyor. Kuruluş Osman dizisinin de bu sebepten dolayı ekranlara gelmeyeceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 177. bölümü 15 Ocak 2024 Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN 177. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

"Ne yaşamak için yalvardık ne de ölmek için, bizim ülkümüz hiçbir daim sönmeyecek!"

KURULUŞ OSMAN 177. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, 1 Ocak ATV yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI 1 OCAK ÇARŞAMBA

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Can Borcu
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Sen Anlat Karadeniz
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Can Borcu
  • 22:50 Belalı Tanık 2 / Yabancı Sinema
  • 01:00 Belalı Tanık 2 / Yabancı Sinema
SON DAKİKA