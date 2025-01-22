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Haberler Yaşam Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:48

Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, heyecan dolu senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her Çarşamba akşamı yayınlanan yapımın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı, dizinin hayranları tarafından kontrol ediliyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, Kuruluş Osman 178. bölüm tarihi ve detaylar…

Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, her Çarşamba yayınlanıyor. 22 Ocak 2025 ATV yayın akışında olup olmadığı merak edilen yapımın 178. bölüm tarihi araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?
Kuruluş Osman 178. yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak.

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Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

22 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman 178.Bölüm
00:20 Zembilli
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai

Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar ölüm kalım savaşı vermektedir.

Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor! Halime ölüyor mu?

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