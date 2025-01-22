Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, her Çarşamba yayınlanıyor. 22 Ocak 2025 ATV yayın akışında olup olmadığı merak edilen yapımın 178. bölüm tarihi araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...