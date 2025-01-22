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Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
15:48
Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, heyecan dolu senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her Çarşamba akşamı yayınlanan yapımın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. 22 Ocak 2025 ATV yayın akışı, dizinin hayranları tarafından kontrol ediliyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, Kuruluş Osman 178. bölüm tarihi ve detaylar…