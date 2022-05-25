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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı? Kuruluş Osman'ın Cebe'si Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 19:11

Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı? Kuruluş Osman'ın Cebe'si Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman dizisine dahil olacak ünlü oyuncu Cemil Büyükdöğerli Osman Bey'in karşısına çıkacak Cebe karakterine hayat verecek. Tarihte Cengiz Han'ın en iyi komutanlarından olarak bilinen bu isim Osman Bey'i İnegöl fethi sonrası oldukça zor durumlara sokacak. Bu noktada ise "Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı, Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları izleyenler tarafından gündeme taşındı. İşte Kuruluş Osman'da Cemil Büyükdöğerli'nin canlandırdığı Cebe karakteri ve oyuncuya dair detaylar...

Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Cebe’si Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman'da Cebe karakteri bu akşamki bölüme dahil olurken öte yandan karakteri canlandıran Cemil Büyükdöğerli dikkat çekiyor. Tarihte yer alan bilgilere göre bu isim gösterdiği askeri başarılar ile Cengiz Han'ın en iyi generallerinden biri olarak tanınmaktadır. "Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı, Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Kuruluş Osman'da Cebe karakterine hayat veren Cemil Büyükdöğerli ve bu karakterin tarihteki yeri...

Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Cebe’si Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

CEBE TARİHTE KİMDİR?

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Cebe, tam adı ile Jebe, gösterdiği askeri başarılar ile Cengiz Han'ın en iyi generallerinden biridir. Cengiz Han için Subutay ve Muqali seviyesine yükselmiş. 1211 yılındaki Jin hanedanlığına karşı savaşta büyük başarı göstemriştir. 1218 yılında Cebe, Karahitay devletini işgal etme ile görevlendirildi. Aynı zamanda Karahitay hükümdarı Kuçluk'u da öldürmesi emredildi. Cebe ve 20.000 kişilik ordusu Karahitay Devletine girince büyük bir törenle karşılandı. 1219 yılına gelindiğinde Moğollar ve Harzemşahlar arasında savaş başladı ve Cebe'de bu savaşta büyük başarılar gösterdi. Tengri dağı çevresinde saldırılarda bulunan Cebe, daha sonrasında Harzemşah başkenti Semerkand'a gelerek Cengiz Han'ın ana ordusuna katılmıştı.

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Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Cebe’si Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Cebe Noyan'ın, Kalka Nehri Muharebesi sonunda bir Kıpçak tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Cebe'nin nasıl öldüğü hala tam anlamıyla bilinmiyor.

CEMİL BÜYÜKDÖĞERLİ KİMDİR?

Büyükdöğerli, 24 Aralık 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1999 yılında Gazi Anadolu Lisesini tamamladı ve 2000'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü kazandı. Bu bölümde Şahan Gökbakar ile tanıştı.

Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Cebe’si Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

İlk kez 2005 yılında Dikkat Şahan Çıkabilir'de Prof. Dr. Fahrettin Topak rolüyle ekran karşısına çıkan Cemil Büyükdöğerli, ardından Gen filminde oynadı. Daha sonrasında Kavak Yelleri dizisinde "Atakan" rolünü canlandırdı. Cemil Büyükdöğerli yanı sıra Tamay Kılıç, sonrasında Defne Joy ile birlikte tv8'de Bir İş İçin Lazım adlı yarışmayı sundu.

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