Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Cebe’si Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman'da Cebe karakteri bu akşamki bölüme dahil olurken öte yandan karakteri canlandıran Cemil Büyükdöğerli dikkat çekiyor. Tarihte yer alan bilgilere göre bu isim gösterdiği askeri başarılar ile Cengiz Han'ın en iyi generallerinden biri olarak tanınmaktadır. "Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı, Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Kuruluş Osman'da Cebe karakterine hayat veren Cemil Büyükdöğerli ve bu karakterin tarihteki yeri...