Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Cebe’si Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman dizisine dahil olacak ünlü oyuncu Cemil Büyükdöğerli Osman Bey'in karşısına çıkacak Cebe karakterine hayat verecek. Tarihte Cengiz Han'ın en iyi komutanlarından olarak bilinen bu isim Osman Bey'i İnegöl fethi sonrası oldukça zor durumlara sokacak. Bu noktada ise "Kuruluş Osman Cebe tarihte var mı, Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları izleyenler tarafından gündeme taşındı. İşte Kuruluş Osman'da Cemil Büyükdöğerli'nin canlandırdığı Cebe karakteri ve oyuncuya dair detaylar...