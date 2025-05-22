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Kuruluş Osman son bölüm izle: "Halime ve Sofia'nın kanlı yüzleşmesi!" Kuruluş Osman 192. Bölüm izle tek parça!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
19:05
Kuruluş Osman son bölüm izle: "Halime ve Sofia'nın kanlı yüzleşmesi!" Kuruluş Osman 192. Bölüm izle tek parça!
Reytinglerin zirvesinde olan Kuruluş Osman', 192. bölümüyle 21 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde "Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır." Peki, yeni bölümünde neler olacak, izleyenleri neler bekliyor? İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle linki ve bölümden detaylar...