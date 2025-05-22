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Haberler Yaşam Kuruluş Osman son bölüm izle: "Halime ve Sofia'nın kanlı yüzleşmesi!" Kuruluş Osman 192. Bölüm izle tek parça!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:05 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:05

Kuruluş Osman son bölüm izle: "Halime ve Sofia'nın kanlı yüzleşmesi!" Kuruluş Osman 192. Bölüm izle tek parça!

Reytinglerin zirvesinde olan Kuruluş Osman', 192. bölümüyle 21 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde "Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır." Peki, yeni bölümünde neler olacak, izleyenleri neler bekliyor? İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle linki ve bölümden detaylar...

Kuruluş Osman son bölüm izle: Halime ve Sofia’nın kanlı yüzleşmesi! Kuruluş Osman 192. Bölüm izle tek parça!

Kuruluş Osman 192. bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde alınacak toy kararı, yaklaşan fetih ve uç beyliğinde karanlık planlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın yeni bölümü için heyecan dorukta. İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle linki ve detaylar...

Kuruluş Osman son bölüm izle: Halime ve Sofia’nın kanlı yüzleşmesi! Kuruluş Osman 192. Bölüm izle tek parça!

KURULUŞ OSMAN 192. BÖLÜM İZLE!

atv ekranlarında altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almaya devam eden 'Kuruluş Osman', 192. bölümüyle 21 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor.

Dizinin yeni bölümlerini aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman

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Kuruluş Osman son bölüm izle: Halime ve Sofia’nın kanlı yüzleşmesi! Kuruluş Osman 192. Bölüm izle tek parça!

KURULUŞ OSMAN 192. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır. Obada bu gelişme büyük yankı uyandırır. Herkes toyda alınacak kararın Osman Bey'in yeni hamlelerine dair ipuçları taşıyacağını düşünmektedir. Bu toy sadece bir istişare mi, yoksa büyük bir fethin habercisi mi?

Kuruluş Osman son bölüm izle: Halime ve Sofia’nın kanlı yüzleşmesi! Kuruluş Osman 192. Bölüm izle tek parça!

Uç bölgesinde gücünü her geçen gün artıran Osman Bey, Bizans'ta büyük bir endişeye yol açar. İmparator, kaybedilen otoriteyi yeniden tesis etmek ve Türk ilerleyişini durdurmak için düğmeye basar. Bu uğurda en güvendiği iki isim olan Claudius ve Sofia'yı tekrar görevlendirir. İmparator'un kurduğu yeni strateji, Osman Bey'in devlet hayalini gölgeleyebilecek mi? Uçlarda büyük bir fırtına kopmak üzere...

Kuruluş Osman son bölüm izle: Halime ve Sofia’nın kanlı yüzleşmesi! Kuruluş Osman 192. Bölüm izle tek parça!

Toy kararını öğrenen Yiğit Bey, Claudius'u bilgilendirir. Claudius ise Osman Bey'in kararına göre hareket edecektir. Bu tehlikeli ittifak, uç bölgesinde yeni bir karışıklığın fitilini ateşleyebilir. Claudius, Osman'ı engellemek için her yolu denemeye kararlıdır.