Kuruluş Osman’da Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl vefat etti? Bu akşam ATV’de! Özge Törer diziden ayrıldı mı?

TARİHTE BALA HATUN NASIL VEFAT ETTİ?

13. yüzyılda yaşamış olan Rabia Bala, Osman Bey'in eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı olarak bilinir. 1289 yılı civarında Osman Bey ile evlendiği ve bu evlilikten Şehzade Alaaddin'i dünyaya getirdiği kaydedilmektedir. Bala Hatun'un ölüm tarihi ve nasıl vefat ettiği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda 1324 yılında Bursa'da hayatını kaybettiği belirtilirken, bazı rivayetlerde ise Biga Kalesi'nde vefat ettiği öne sürülmektedir. Ayrıca, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesinin yanında annesiyle birlikte medfun olduğu da anlatılmaktadır.