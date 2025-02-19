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Haberler Yaşam Kuruluş Osman'da Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl vefat etti? Bu akşam ATV'de! Özge Törer diziden ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:13 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:13

Kuruluş Osman'da Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl vefat etti? Bu akşam ATV'de! Özge Törer diziden ayrıldı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 181. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken, geçen haftaki bölümde Osman Bey'in Söğüt'ü geri alma mücadelesi büyük bir gerilim yarattı. Düşmanlarının kurduğu tuzağa düşen Bala, son bölümde Begüm Hatun'un bulunduğu kulübeyi ateşe vermesiyle izleyicileri merakta bıraktı. Fragmanda Osman Bey'in "Bala'nın intikamını alacağız!" sözleri, onun akıbetiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Bu gelişmeler, Kuruluş Osman hayranlarını Özge Törer'in diziden ayrılıp ayrılmadığını sorgulamaya yöneltti. Peki, Bala Hatun öldü mü?

Kuruluş Osman’da Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl vefat etti? Bu akşam ATV’de! Özge Törer diziden ayrıldı mı?

Kuruluş Osman dizisinde Bala karakterine hayat veren Özge Törer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölüm öncesinde izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son bölümde Begüm Hatun'un ateşe verdiği kulübede mahsur kalan Bala'nın durumu belirsizliğini koruyor. Bu gelişme sonrası, onun gerçekten hayatını kaybedip kaybetmediği ve tarihsel sürecinin nasıl şekillendiği araştırılmaya başlandı. Peki, Bala Hatun öldü mü?

Kuruluş Osman’da Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl vefat etti? Bu akşam ATV’de! Özge Törer diziden ayrıldı mı?

KURULUŞ OSMAN'DA BALA HATUN ÖLDÜ MÜ?

Yaralı halde bir kulübeye sığınan Bala, peşine düşen Begüm Hatun'la zorlu bir mücadeleye girdi. Aralarındaki çatışma sırasında Begüm, yerde bulduğu bir odun parçasıyla Bala'nın başına sert bir darbe indirdi. Ağır yara alan ve baygın düşen Bala, hareketsiz kalırken, intikam hırsıyla gözü dönen Begüm, kulübeyi ateşe verdi.

Yayınlanan fragmanda Osman Bey'in "Bala'nın intikamını alacağız! Onu toprağa koymadan durmayacağız." sözleri dikkat çekerken, yanan bir cesetle karşılaşması Bala'nın öldüğüne dair ipuçları veriyor. Ancak cesedin kime ait olduğu henüz netlik kazanmış değil.

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Kuruluş Osman’da Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl vefat etti? Bu akşam ATV’de! Özge Törer diziden ayrıldı mı?

KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Bala Hatun'a kurulan tuzağın ardından seyiriciler ekran başında yerlerini aldı. Kuruluş Osman dizisi bu akşam 21.00'da ATV ekranlarında.

Kuruluş Osman’da Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl vefat etti? Bu akşam ATV’de! Özge Törer diziden ayrıldı mı?

ÖZGE TÖRER, KURULUŞ OSMAN'DAN AYRILIYOR MU?

Özge Törer'in diziden ayrılacağına dair resmi bir açıklama veya kesin bir bilgi bulunmuyor. Kuruluş Osman dizisinde Bala karakterinin kaderi, bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde netlik kazanacak.

Kuruluş Osman’da Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl vefat etti? Bu akşam ATV’de! Özge Törer diziden ayrıldı mı?

TARİHTE BALA HATUN NASIL VEFAT ETTİ?

13. yüzyılda yaşamış olan Rabia Bala, Osman Bey'in eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı olarak bilinir. 1289 yılı civarında Osman Bey ile evlendiği ve bu evlilikten Şehzade Alaaddin'i dünyaya getirdiği kaydedilmektedir. Bala Hatun'un ölüm tarihi ve nasıl vefat ettiği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda 1324 yılında Bursa'da hayatını kaybettiği belirtilirken, bazı rivayetlerde ise Biga Kalesi'nde vefat ettiği öne sürülmektedir. Ayrıca, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesinin yanında annesiyle birlikte medfun olduğu da anlatılmaktadır.

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