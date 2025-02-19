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Kuruluş Osman'da Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl vefat etti? Bu akşam ATV'de! Özge Törer diziden ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
19:13
Kuruluş Osman'da Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl vefat etti? Bu akşam ATV'de! Özge Törer diziden ayrıldı mı?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 181. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken, geçen haftaki bölümde Osman Bey'in Söğüt'ü geri alma mücadelesi büyük bir gerilim yarattı. Düşmanlarının kurduğu tuzağa düşen Bala, son bölümde Begüm Hatun'un bulunduğu kulübeyi ateşe vermesiyle izleyicileri merakta bıraktı. Fragmanda Osman Bey'in "Bala'nın intikamını alacağız!" sözleri, onun akıbetiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Bu gelişmeler, Kuruluş Osman hayranlarını Özge Törer'in diziden ayrılıp ayrılmadığını sorgulamaya yöneltti. Peki, Bala Hatun öldü mü?