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Haberler Yaşam Kuruluş Osman kadrosuna Sargun karakteriyle dahil oldu! Ali Öner kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 18:30 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 18:31

Kuruluş Osman kadrosuna Sargun karakteriyle dahil oldu! Ali Öner kimdir, kaç yaşında?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna Sargun karakteriyle katılan Ali Öner, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Canlandırdığı karakterle dikkat çeken genç oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Daha önce hangi yapımlarda rol aldığı ve oyunculuk kariyerine nasıl başladığı merak konusu. Peki, Ali Öner kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, başarılı oyuncunun biyografisi ve yer aldığı projeler…

Kuruluş Osman kadrosuna Sargun karakteriyle dahil oldu! Ali Öner kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisinde Sargun karakterine hayat veren Ali Öner, performansıyla izleyicilerin ilgisini çekti. Genç oyuncunun kariyeri, eğitim hayatı ve daha önce yer aldığı yapımlar merak ediliyor. Başarılı projelerde rol alan Ali Öner, Kuruluş Osman ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Ali Öner kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte, oyuncunun biyografisi ve kariyerine dair detaylar…

Kuruluş Osman kadrosuna Sargun karakteriyle dahil oldu! Ali Öner kimdir, kaç yaşında?

AYÇA İNCİ VE ALİ ÖNER 'KURULUŞ OSMAN' KADROSUNDA

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 12 Mart Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 184'ncü bölümünde başarılı oyuncular Ayça İnci Moğol Hükümdarı Olcayto'nun kızı Esenbike ve Ali Öner ise Esenbike'nin oğlu Sargun karakterleriyle diziye dahil oluyorlar.

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Kuruluş Osman kadrosuna Sargun karakteriyle dahil oldu! Ali Öner kimdir, kaç yaşında?

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Ayça İnci ve Ali Öner dahil oldu.

Kuruluş Osman kadrosuna Sargun karakteriyle dahil oldu! Ali Öner kimdir, kaç yaşında?

ALİ ÖNER KİMDİR?

Kuruluş Osman'ın Sargun'u olarak izleyici karşısına çıkacak olan Ali Öner, 1996 İstanbul doğumlu. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında podyuma çıkan ve derece almayı başaran Ali Öner motor tutkusu ile tanınıyor.

Kuruluş Osman kadrosuna Sargun karakteriyle dahil oldu! Ali Öner kimdir, kaç yaşında?

Ali Öner oyuncu olarak ilk ciddi ekran deneyimini 2021 yılında TRT1'in ekranlarına gelen 15 Temmuz belgeseli Mahrem'de yaşadı. Aynı yıldan itibaren rol aldığı Teşkilat dizisinde Barış Dayı, 2022'de rol aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisinde Mete, O Kız dizisinde Doruk karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.