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Kuruluş Osman kadrosuna Sargun karakteriyle dahil oldu! Ali Öner kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
18:31
Kuruluş Osman kadrosuna Sargun karakteriyle dahil oldu! Ali Öner kimdir, kaç yaşında?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna Sargun karakteriyle katılan Ali Öner, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Canlandırdığı karakterle dikkat çeken genç oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Daha önce hangi yapımlarda rol aldığı ve oyunculuk kariyerine nasıl başladığı merak konusu. Peki, Ali Öner kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, başarılı oyuncunun biyografisi ve yer aldığı projeler…