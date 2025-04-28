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Haberler Yaşam Kütahya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:28 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:33

Kütahya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Kütahya deprem son dakika haberi sabahın erken saatlerinde geldi. Sarsıntıyı hisseden pek çok kişi, hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne yöneldi. Yüzeye yakın bir derinlikte meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Geçtiğmiz günlerde aynı merkez üsünde bir sarsıntı daha kaydedilmişti. Peki; 28 Nisan 2025 Kütahya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, depreme dair merak edilenler:

Kütahya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Kütahya bir kez daha depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremi hızla duyururken, vatandaşlar büyük bir endişe yaşadı. Aynı merkez üssünde, geçtiğimiz günlerde benzer bir sarsıntı da kaydedilmişti. Peki; Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? İşte, son dakika haberinin detayları.

Kütahya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA

AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaşımlarına göre Kütahya Simav merkez üssünde gerçekleşen deprem 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Saat 07.21'De gerçekleşen sarsıntının detayları şöyle:

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Kütahya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-28
Saat:07:21:09 TSİ
Enlem:39.21528 N
Boylam:28.99167 E
Derinlik:6.13 km

Kütahya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kütahya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?