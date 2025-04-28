Kütahya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Kütahya bir kez daha depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremi hızla duyururken, vatandaşlar büyük bir endişe yaşadı. Aynı merkez üssünde, geçtiğimiz günlerde benzer bir sarsıntı da kaydedilmişti. Peki; Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? İşte, son dakika haberinin detayları.