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Kütahya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:28
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
07:33
Kütahya deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Kütahya deprem son dakika haberi sabahın erken saatlerinde geldi. Sarsıntıyı hisseden pek çok kişi, hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne yöneldi. Yüzeye yakın bir derinlikte meydana gelen deprem, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Geçtiğmiz günlerde aynı merkez üsünde bir sarsıntı daha kaydedilmişti. Peki; 28 Nisan 2025 Kütahya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, depreme dair merak edilenler: