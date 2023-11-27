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Kütahya'da baba - oğul dehşet saçtı: Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı! 'Beyaz Kod' verdiler
Giriş Tarihi: 27.11.2023 22:55
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
22:56
Kütahya'da baba - oğul dehşet saçtı: Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı! 'Beyaz Kod' verdiler
Kütahya'da kendilerine adres soran sağlık çalışanlarının içinde olduğu ambulansın önünü kesen Mehmet K. ve oğlu Hüseyin Mert K., demir sopayla saldırarak 3 sağlık personelini yaraladı. Sağlıkçıların 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polis ekiplerince baba ve oğlu gözaltına alındı.