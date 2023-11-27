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Haberler Yaşam Kütahya'da baba - oğul dehşet saçtı: Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı! 'Beyaz Kod' verdiler
Giriş Tarihi: 27.11.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 22:56

Kütahya'da baba - oğul dehşet saçtı: Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı! 'Beyaz Kod' verdiler

Kütahya'da kendilerine adres soran sağlık çalışanlarının içinde olduğu ambulansın önünü kesen Mehmet K. ve oğlu Hüseyin Mert K., demir sopayla saldırarak 3 sağlık personelini yaraladı. Sağlıkçıların 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polis ekiplerince baba ve oğlu gözaltına alındı.

DHA
Kütahya’da baba - oğul dehşet saçtı: Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı! ’Beyaz Kod’ verdiler

Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı 3 kişilik ambulans ekibi, Maltepe Mahallesi Ahmet Yakupoğlu Caddesi'nde alkollü bir kişinin merdivenlerden düştüğü ihbarı aldı.

Kütahya’da baba - oğul dehşet saçtı: Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı! ’Beyaz Kod’ verdiler

Kısa sürede caddeye giden sağlık personeli yolda Mehmet K.'ya hasta yakını olup olmadığını ve ihbar edilen adresi bilip bilmediğini sordu.

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Kütahya’da baba - oğul dehşet saçtı: Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı! ’Beyaz Kod’ verdiler

Mehmet K.'nın gösterdiği eve giden sağlık ekipleri, kapının açılmaması üzerine komuta merkeziyle yeniden iletişime geçti. Merkezin, düşen kişinin bir alt sokakta oturduğunu bildirmesi üzerine araca binen sağlık personelinin önünü kesen Mehmet K., sağlık çalışanlarına hakaret etti.

Ardından oğlu Hüseyin Mert K. ile birlikte demir sopalarla 3 sağlık çalışanına saldırarak darbetti.

Kütahya’da baba - oğul dehşet saçtı: Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı! ’Beyaz Kod’ verdiler

GÖZALTINA ALINDILAR!

Sağlık ekiplerinin telsiz anonsuyla 'beyaz kod' vermesi üzerine olay yerinden kaçan şüpheliler, gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya’da baba - oğul dehşet saçtı: Sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı! ’Beyaz Kod’ verdiler

Yaralanan sağlık çalışanları M.A., A.K. ve G.Y., olay yerine gönderilen başka bir ambulansla kaldırıldıkları Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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