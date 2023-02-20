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Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:15

Kütahya Gezilecek Yerler 2023 - Kütahya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

İç Anadolu illeri arasında gibi gözüken fakat Ege Bölgesi'ne bağlı olan illerden biri de Kütahya'dır. Kütahya'nın Roma dönemindeki adı ise Cotyaeum, Yunanca adı Kotyaion olarak bilinmektedir. Bu yönüyle Kütahya birçok ulusa ev sahipliği yapmış ve tarihi mirasları barındıran bir ildir demek yanlış olmaz. Sanata önem veren Kütahya çinicilik, seramik ve porselen alanında adeta uzmanlaşmış ve dünyanın dört bir yanına sanatı taşımıştır. Saat Kulesi, Zafertepe Anıtı, Tarihi Hükûmet Konağı gibi önemli turistik mekanlara da sahiptir. Kütahya'yı gezmek istiyorsanız ve bir gezi planına ihtiyacınız varsa sizin için hazırladığımız listeyi paylaşacağız. Kütahya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlara göz atabilirsiniz. İşte o listemiz…