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Haberler Yaşam Kütahya Gezilecek Yerler 2023 - Kütahya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:15

Kütahya Gezilecek Yerler 2023 - Kütahya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

İç Anadolu illeri arasında gibi gözüken fakat Ege Bölgesi'ne bağlı olan illerden biri de Kütahya'dır. Kütahya'nın Roma dönemindeki adı ise Cotyaeum, Yunanca adı Kotyaion olarak bilinmektedir. Bu yönüyle Kütahya birçok ulusa ev sahipliği yapmış ve tarihi mirasları barındıran bir ildir demek yanlış olmaz. Sanata önem veren Kütahya çinicilik, seramik ve porselen alanında adeta uzmanlaşmış ve dünyanın dört bir yanına sanatı taşımıştır. Saat Kulesi, Zafertepe Anıtı, Tarihi Hükûmet Konağı gibi önemli turistik mekanlara da sahiptir. Kütahya'yı gezmek istiyorsanız ve bir gezi planına ihtiyacınız varsa sizin için hazırladığımız listeyi paylaşacağız. Kütahya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlara göz atabilirsiniz. İşte o listemiz…

Kütahya Gezilecek Yerler 2023 - Kütahya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilememekle beraber, tarihi MÖ 3000 yıllarına uzanan Kütahya günümüzde; Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı ve merkez ilçe olmak üzere toplam 12 ilçeye sahiptir. Osmanlı tarihinin önemli yerlerinden biri olan Kütahya'da birçok tarihi eserlere rastlamanız mümkündür. Toprağın pişirildikten sonra şekil verilip kap-kacak, tabak, vazo, sürahi vb. eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatı olan çinicilik sanatının en iyi örneklerini yine bu ilde bulabilirsiniz. Ayrıca seramik konusunda çok farklı eserlere ve ürünlere yine Kütahya il merkezinde bulabilirsiniz. Kütahya'da gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. İşte Kütahya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Kütahya Gezilecek Yerler 2023 - Kütahya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Kütahya'da Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • Kütahya Arkeoloji Müzesi
  • Kossuth Evi Müzesi
  • Porselen Müzesi
  • Çini Müzesi
  • Kent Tarihi Müzesi
  • Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi
  • Kütahya Jeoloji Müzesi
  • Kütahya Hava Müzesi
  • Kütahya Milli Mücadele Müzesi
  • Evliya Çelebi Edebiyat Müze Kütüphanesi
  • Sıtkı Olçar Çini Müzesi
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Kütahya Gezilecek Yerler 2023 - Kütahya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi
  • İl Eğitim Tarihi Müzesi
  • Kütahya Kalesi
  • Dönenler Camii
  • Kütahya Kurşunlu Cami
  • Kütahya Ulu Camii
  • Çinili Cami
  • Evliya Çelebi Müzesi
  • Tugay Anadolu Kültür,Sanat Ve Arkeoloji Müzesi
  • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müzesi
  • Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi
  • Dumlupınar Atatürk Evi Müzesi
  • Simav Belediyesi Kent Müzesi
  • Tavşanlı Belediye Müzesi
Kütahya Gezilecek Yerler 2023 - Kütahya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Kütahya Kalesi
  2. Dönenler Camii
  3. Kütahya Kurşunlu Cami
  4. Kütahya Ulu Camii
  5. Çinili Cami
  6. Çini Müzesi
  7. Kütahya Arkeoloji Müzesi
  8. Kossuth Evi Müzesi
  9. Kütahya Ulu Camii
  10. Kütahya Jeoloji Müzesi
  11. Kossuth Müzesi (Macar Evi)
  12. Porselen Müzesi
  13. Kütahya Belediyesi Kent Tarihi Müzesi
  14. Kütahya belediyesi Sıtkı Olçar Çini Müzesi
  15. Kütahya Müzesi
Kütahya Gezilecek Yerler 2023 - Kütahya’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler Listesi

Kütahya Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Enne Barajı Tabiat Parkı
  2. Çamlıca Tabiat Parkı
  3. Şehzadeler Parkı
  4. Yellice Dağı
  5. Ezop Masal Adası Şehzadeler Parkı

Ayrıca sini mantısı, cimcik, ıspanaklı şibit, dolamber böreği, haşhaşlı gözleme, ılıbada dolması, tirit, gökçümen hamursuzu gibi Kütahya'ya özgü yöresel lezzetleri de tatmanızı öneririz.

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