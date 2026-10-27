Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

Meteorolojik verilere göre bu yıl kış, kapıyı beklenenden çok daha erken çalabilir. Stratosferde yer alan ve kutuplardaki dondurucu havayı bir kalkan gibi kuzeyde tutan Polar Vorteks (Kutup Girdabı), küresel modellere göre kasım ayının daha başlarında ciddi bir kırılma yaşıyor.