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Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye'ye dondurucu soğuklar gelebilir!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:37
Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye'ye dondurucu soğuklar gelebilir!
Küresel hava durumu modellerine göre, Kuzey Kutbundaki dondurucu soğukları hapseden 'Polar Vorteks' (Kutup Girdabı) bu yıl alışılmadık derecede erken zayıflayabilir. Kalkanın zayıflamasıyla serbest kalan kutup soğuklarının, önümüzdeki haftalardan itibaren Balkanlar üzerinden Türkiye'ye inerek sıcaklıkları mevsim normallerinin çok altına çekip erken bir kış yaşatabilir.