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Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:37

Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye'ye dondurucu soğuklar gelebilir!

Küresel hava durumu modellerine göre, Kuzey Kutbundaki dondurucu soğukları hapseden 'Polar Vorteks' (Kutup Girdabı) bu yıl alışılmadık derecede erken zayıflayabilir. Kalkanın zayıflamasıyla serbest kalan kutup soğuklarının, önümüzdeki haftalardan itibaren Balkanlar üzerinden Türkiye'ye inerek sıcaklıkları mevsim normallerinin çok altına çekip erken bir kış yaşatabilir.

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HİLAL AYTAÇ
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Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

Meteorolojik verilere göre bu yıl kış, kapıyı beklenenden çok daha erken çalabilir. Stratosferde yer alan ve kutuplardaki dondurucu havayı bir kalkan gibi kuzeyde tutan Polar Vorteks (Kutup Girdabı), küresel modellere göre kasım ayının daha başlarında ciddi bir kırılma yaşıyor.

Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

Kutup gecesinin başlamasıyla güneş ışınlarından mahrum kalan Kuzey Kutbunda, yerden 25-30 kilometre yüksekte oluşan bu devasa girdapta sıcaklıklar -70 ile -80 santigrat derecelere kadar düşüyor.

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Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

On binlerce kilometre çapındaki bu girdap güçlü olduğunda, soğuk hava kutuplarda hapsoluyor ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu ılıman kuşakta daha yumuşak kışlar yaşanıyor. Ancak birkaç gün içinde stratosferde yaşanan 40-50 derecelik ani ısınmalar, bu kalkanı paramparça ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

KUTUP SOĞUKLARI TÜRKİYE VE BALKANLARA İNEBİLİR

Girdabın zayıflaması veya parçalanması, İzlanda ve Britanya gibi normalde alçak basıncın görüldüğü bölgelerde devasa blokajlara (yüksek basınç) neden oluyor. Bu dev hava kütleleri, Kuzey Kutbu'ndaki buz gibi havayı dev bir koridor açarak güneye; Avrupa'nın iç kesimlerine, Balkanlara ve doğrudan Türkiye'ye itiyor.

Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

MODELLER NE GÖSTERİYOR?

Severe Weather Europe sitesinin 26 Ekim tarihli güncellemesine göre, tüm tekil model çalışmaları kutup girdabının Kasım başına doğru zayıflayacağı konusunda hemfikir.

Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) modeli ise en ileri gidenlerden biri: Kutup çevresindeki rüzgârların yavaşlayıp ters yöne dönmesini öngörüyor. Meteorologlar bu olaya "ani stratosferik ısınma" diyor.

Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

Böyle bir olay normalde kışın ortasında bekleniyor. Severe Weather Europe, bu mevsimde böyle bir ters dönüşün daha önce görülmemiş olacağını belirtiyor. Kanada'daki The Weather Network de olayın daha önce görülenden birkaç hafta erken gerçekleşebileceğini yazıyor.

Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

Şu an Türkiye genelinde sabahları serin, gün içinde ise güneşli ve 15-20 derece bandında seyreden klasik bir sonbahar havası yaşanıyor.

Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

Ancak fiziksel ve veriye dayalı sayısal hava tahminlerinin büyük bir kısmı, önümüzdeki haftadan itibaren kuzeyden gelen akımların güçleneceğine işaret ediyor.

Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

Türkiye'ye giriş yapacak bu kutup kökenli soğuk hava kütleleri, sıcaklıkları aniden uzun yıllar ortalamasının altına çekerek kışın dondurucu yüzünü erkenden hissettirecek.

Kutup girdabı beklenenden erken çatırdadı: Türkiye’ye dondurucu soğuklar gelebilir!

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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