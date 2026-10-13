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Kuyumcu Zahir Cız infazında azmettirici 'Baygaralar': Yakalanan katil tüm detayları anlattı! 'Seni kaçıracağız...'
Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:52
Kuyumcu Zahir Cız infazında azmettirici 'Baygaralar': Yakalanan katil tüm detayları anlattı! 'Seni kaçıracağız...'
Adana'da 9 gün önce kuyumcu Zahir Cız'ı (66) başından vurarak öldüren, Osman Altun'un (22) kaçış planı ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tarafından, Kuşadası'ndaki otelde yakalanan Osman Altun'un 'Kasten yaralama', 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve Zahir Cız'ı öldürmesi karşılığında 'Baygaralar' suç örgütü tarafından yurt dışına kaçırılacağı vaadiyle cinayet işlediği öğrenildi. Meğer katil zanlısı Altun'u 'jet skiyle' kaçıracaklarmış. İşte detaylar...