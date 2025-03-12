Haberler
Yaşam
Kuyumcudan altın taç çalan kadın hırsızdan pes dedirten savunma: Sevgilim alamayınca çaldım!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
09:51
Kuyumcudan altın taç çalan kadın hırsızdan pes dedirten savunma: Sevgilim alamayınca çaldım!
İstanbul Kasımpaşa'da Firdevs Ç. daha önceden sevgilisiyle gittiği kuyumcuda beğendiği 250 bin lira değerindeki altın tacı alamadı. Ertesi gün yeniden gittiği kuyumcuda tacı, fotoğrafı çekme bahanesiyle alıp kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan genç kadının savunması şaşkınlık yarattı!