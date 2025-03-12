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Haberler Yaşam Kuyumcudan altın taç çalan kadın hırsızdan pes dedirten savunma: Sevgilim alamayınca çaldım!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 09:51

Kuyumcudan altın taç çalan kadın hırsızdan pes dedirten savunma: Sevgilim alamayınca çaldım!

İstanbul Kasımpaşa'da Firdevs Ç. daha önceden sevgilisiyle gittiği kuyumcuda beğendiği 250 bin lira değerindeki altın tacı alamadı. Ertesi gün yeniden gittiği kuyumcuda tacı, fotoğrafı çekme bahanesiyle alıp kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan genç kadının savunması şaşkınlık yarattı!

DHA
Kuyumcudan altın taç çalan kadın hırsızdan pes dedirten savunma: Sevgilim alamayınca çaldım!

Olay, 6 Mart Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Firdevs Ç. olaydan 1 gün önce sevgilisiyle caddede bulunan kuyumcuya gitti.

Kuyumcudan altın taç çalan kadın hırsızdan pes dedirten savunma: Sevgilim alamayınca çaldım!

Kadın burada 250 bin lira değerinde olduğu öğrenilen altın tacı beğendi. Ancak kadın, tacı alamayınca sevgilisiyle beraber kuyumcudan ayrıldı. Ertesi gün Firdevs Ç., tek başına kuyumcuya gitti.

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Kuyumcudan altın taç çalan kadın hırsızdan pes dedirten savunma: Sevgilim alamayınca çaldım!

Kuyumcudan altın tacı isteyen kadın, cep telefonuyla birçok kez fotoğrafını çektikten sonra tacı çalıp kaçtı. Kuyumcu kadını yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı; kadın izini kaybettirdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kuyumcudan altın taç çalan kadın hırsızdan pes dedirten savunma: Sevgilim alamayınca çaldım!

EKİPLER KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ ADIM ADIM İZLEDİ VE...

Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Kuyumcudan altın taç çalan kadın hırsızdan pes dedirten savunma: Sevgilim alamayınca çaldım!

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Firdevs Ç. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda kadın, Kadımehmetefendi Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Firdevs Ç.'nin evinde yapılan aramada altın taç ele geçirildi.