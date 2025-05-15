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Kuzen vahşeti kamerada: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
19:34
Kuzen vahşeti kamerada: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
Samsun'un İlkadım ilçesinde, meydana gelen olayda, Mert T. (16) daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Gökhan T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan şahsın kanlar içerisinde yere yığıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, Gökhan T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.