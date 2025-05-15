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Haberler Yaşam Kuzen vahşeti kamerada: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 17:44 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 19:34

Kuzen vahşeti kamerada: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde, meydana gelen olayda, Mert T. (16) daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Gökhan T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan şahsın kanlar içerisinde yere yığıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, Gökhan T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlhan DEMİRCİOĞLU
Kuzen vahşeti kamerada: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T., daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Gökhan T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti.

Kuzen vahşeti kamerada: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T. ağır yaralanırken, bu sırada yakındaki bir kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kuzen vahşeti kamerada: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Kuzen vahşeti kamerada: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Gökhan T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kuzen vahşeti kamerada: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!

YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T.'nin kırtasiye dükkanının içerisine girip yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.