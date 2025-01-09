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Haberler Yaşam Kuzey Kore'nin görünmeyen yüzü! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:52

Kuzey Kore'nin görünmeyen yüzü! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Kuzey Kore, dünyayayla çok az bağlantısı olan bir ülke. Ülkede yaygın yasaklar nedeniyle dışarıya kapalı bir toplum. Belkide bu nedenle dünya üzerinde en çok merak edilen ülke konumunda. Asya'nın bu ilginç ülkesi gerek lideri Kim Jong gerekse yaşam biçimiyle fenomen hale gelmiş durumda. Sosyal medyada da büyük bir ilgi gören Kuzey Kore'de fotoğraf çekmek yasak ve genelde buraya gidenler gizlice fotoğraflıyor. Kapalı kutu diye tabir edilen Kuzey Kore son dönemde biraz daha dikkatle gözlerin çevrildiği bir ülke durumunda.

Kuzey Kore’nin görünmeyen yüzü! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Kuzey Kore, resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nda bir devlet.

Kuzey Kore’nin görünmeyen yüzü! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Ülkeyi, şimdilerde milyonun üzerinde turist ziyaret ederken, ileriki dönemlerde bunun 5 milyona kadar ulaşması hedefleniyor.

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Kuzey Kore’nin görünmeyen yüzü! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Elbette Kuzey Kore'nin kapalı yapısı bu ülkeye dair efsaneleri de beraberinde getiriyor.

Kuzey Kore’nin görünmeyen yüzü! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Kimileri abartılı görünse de kimilerinin gerçek olma ihtimali göz ardı edilemez.

Kuzey Kore’nin görünmeyen yüzü! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Kuzey Kore'de yazın tadı böyle çıkarılıyordu.

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