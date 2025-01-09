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Kuzey Kore'nin görünmeyen yüzü! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:52
Kuzey Kore'nin görünmeyen yüzü! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Kuzey Kore, dünyayayla çok az bağlantısı olan bir ülke. Ülkede yaygın yasaklar nedeniyle dışarıya kapalı bir toplum. Belkide bu nedenle dünya üzerinde en çok merak edilen ülke konumunda. Asya'nın bu ilginç ülkesi gerek lideri Kim Jong gerekse yaşam biçimiyle fenomen hale gelmiş durumda. Sosyal medyada da büyük bir ilgi gören Kuzey Kore'de fotoğraf çekmek yasak ve genelde buraya gidenler gizlice fotoğraflıyor. Kapalı kutu diye tabir edilen Kuzey Kore son dönemde biraz daha dikkatle gözlerin çevrildiği bir ülke durumunda.