Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:43

KYK 2024-2025 YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? GSB KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. KYK yurt sonuçları e- Devlet sorgulama ekranı Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kamuoyu duyurusu ile erişime açılacak. Başka bir şehirde eğitim alacak öğrenciler, KYK yurt başvuruları açıklanma tarihiyle birlikte kazandıkları ilde hazırlıklara başlayacaklarından dolayı sonuçların ne zaman ilan edileceği adaylar arasında büyük merak konusu. İşte, 2024-2025 KYK yurt başvuruları takvimi haberin devamında…

KYK 2024-2025 YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? GSB KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK yurt sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Üniversite kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, belirtilen tarih aralığında KYK yurt başvurularını da tamamladı. Adaylar dört gözle sonuçların açıklanacağı ve hak kazandıkları yurtlara yerleşecekleri günü bekliyor. Geçen sen KYK yurt başvuruları 13 Eylül 2023 tarihinde açıklanmıştı. Peki, 2024-2025 GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK 2024-2025 YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? GSB KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Eylül'de açıklanmıştı. Henüz konula ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı fakat bu yıl da benzer şekilde KYK yurt sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KYK 2024-2025 YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? GSB KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK YURT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sonuçlar "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden ilan edilecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK 2024-2025 YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? GSB KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK 2024-2025 YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? GSB KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA