Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
13:43
KYK 2024-2025 YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? GSB KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. KYK yurt sonuçları e- Devlet sorgulama ekranı Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kamuoyu duyurusu ile erişime açılacak. Başka bir şehirde eğitim alacak öğrenciler, KYK yurt başvuruları açıklanma tarihiyle birlikte kazandıkları ilde hazırlıklara başlayacaklarından dolayı sonuçların ne zaman ilan edileceği adaylar arasında büyük merak konusu. İşte, 2024-2025 KYK yurt başvuruları takvimi haberin devamında…