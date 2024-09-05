KYK BESLENME YARDIMI 2024-2025: KYK beslenme yardımı ne kadar olacak, yemek fiyatları açıklandı mı?

2024 2025 KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR, AÇIKLANDI MI?

2024 202 5KYK öğrenci beslenme yardımı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; sabah kahvaltısı için 40,00 TL, akşam yemeği için ise 80,00 TL olmak üzere günlük 120,00 TL, aylık 3.600,00 TL olarak uygulanmaktadır.