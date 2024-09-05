Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
14:27
KYK BESLENME YARDIMI 2024-2025: KYK beslenme yardımı ne kadar olacak, yemek fiyatları açıklandı mı?
KYK beslenme yardımı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt yemekhanelerinde kahvaltı yardımı hafta içi 06.30-12.00, hafta sonu 06.30-12.30 saatleri arasında uygulanırken akşam yemeği yardımı ise 16.00-22.30 saatleri arasında geçerli oluyor. Yeni dönemde yemek ücretlerinin ne kadar olacağı sorgulanıyor. Peki, KYK yemek ücretleri 2024 ne kadar, yemek fiyatları açıklandı mı?