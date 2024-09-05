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Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 14:27

KYK BESLENME YARDIMI 2024-2025: KYK beslenme yardımı ne kadar olacak, yemek fiyatları açıklandı mı?

KYK beslenme yardımı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt yemekhanelerinde kahvaltı yardımı hafta içi 06.30-12.00, hafta sonu 06.30-12.30 saatleri arasında uygulanırken akşam yemeği yardımı ise 16.00-22.30 saatleri arasında geçerli oluyor. Yeni dönemde yemek ücretlerinin ne kadar olacağı sorgulanıyor. Peki, KYK yemek ücretleri 2024 ne kadar, yemek fiyatları açıklandı mı?

KYK BESLENME YARDIMI 2024-2025: KYK beslenme yardımı ne kadar olacak, yemek fiyatları açıklandı mı?

GSB KYK yurtları başvuru sonuçları belli oldu. Her yıl yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımı yapılıyor. Her dönem değişen yardım ücretlerinin yeni dönemde ne kadar olacağı gündeme geldi. Peki, KYK yemek fiyatları belli oldu mu?

KYK BESLENME YARDIMI 2024-2025: KYK beslenme yardımı ne kadar olacak, yemek fiyatları açıklandı mı?

2024 2025 KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR, AÇIKLANDI MI?
2024 202 5KYK öğrenci beslenme yardımı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
2023-2024 eğitim öğretim yılı için yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; sabah kahvaltısı için 40,00 TL, akşam yemeği için ise 80,00 TL olmak üzere günlük 120,00 TL, aylık 3.600,00 TL olarak uygulanmaktadır.

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KYK BESLENME YARDIMI 2024-2025: KYK beslenme yardımı ne kadar olacak, yemek fiyatları açıklandı mı?

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 140,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır. KKTC'de barınan öğrenciler için ise beslenme yardımı: sabah kahvaltısı için 45 TL, akşam yemeği için 85 TL olmak üzere günlük toplam 130 TL olarak uygulanmaktadır. Beslenme yardımı tutarı Bakanlıkça belirlenmekte ve her yıl eylül ayında öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda artırılmaktadır.

KYK BESLENME YARDIMI 2024-2025: KYK beslenme yardımı ne kadar olacak, yemek fiyatları açıklandı mı?

KYK YEMEK SAATLERİ
Yurt yemekhanelerinde kahvaltı yardımı hafta içi 06.30-12.00, hafta sonu 06.30-12.30 saatleri arasında uygulanırken akşam yemeği yardımı ise 16.00-22.30 saatleri arasında geçerli olmaktadır.

KYK BESLENME YARDIMI 2024-2025: KYK beslenme yardımı ne kadar olacak, yemek fiyatları açıklandı mı?

KYK YURT ÜCRETLERİ

2024-2025 KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri şu şekilde;

2023-2024 dönemindeki KYK yurt ücretleri:

Tip 1: Aylık 345 TL
Tip 2: Aylık 405 TL
Tip 3: Aylık 480 TL
Tip 5: Aylık 510 TL
Tip 6: Aylık 570 TL

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