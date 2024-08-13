KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar? GSB ile 2024-2025 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri ve şartları

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Burs ve kredi miktarı ocak ayında lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak belirlendi.

2025 yılında geçerli olacak rakamların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.