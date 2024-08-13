Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
11:00
KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar? GSB ile 2024-2025 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri ve şartları
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde işleyen Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl milyonlarca öğrenciye burs, kredi ve yurt imkanı sunmaya devam ediyor. YKS tercih sonuçları açıklaması ardından öğrenciler KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle şehir dışında bir üniversiteye yerleşenler KYK yurt başvurusu için ekran başında olacak. İşte, 2024-2025 KYK burs başvuru tarihleri, şartları ve miktarı hakkında merak edilenler...