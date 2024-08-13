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Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:00

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar? GSB ile 2024-2025 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde işleyen Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl milyonlarca öğrenciye burs, kredi ve yurt imkanı sunmaya devam ediyor. YKS tercih sonuçları açıklaması ardından öğrenciler KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle şehir dışında bir üniversiteye yerleşenler KYK yurt başvurusu için ekran başında olacak. İşte, 2024-2025 KYK burs başvuru tarihleri, şartları ve miktarı hakkında merak edilenler...

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar? GSB ile 2024-2025 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri ve şartları

KYK başvuruları ne zaman merak konusu. YKS 2024 sonrası yerleştirme sonuçlarını öğrenen öğrenciler gidecekleri okul özelinde KYK burs başvuru tarihleri ve yurt başvuru şartları konusunda araştırmalara hız kazandırdı. Konuyla ilgili gözler GSB ve Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarında. Peki; KYK burs başvurusu ne zaman, ne kadar

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar? GSB ile 2024-2025 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri ve şartları

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YKS 2024 tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖSYM üzerinden kontrol edilen yerleştirme sonuçları öğreniliyor:

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KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar? GSB ile 2024-2025 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri ve şartları

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıla bakıldığında KYK kredi ve burs başvuruları 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.Bu noktada gözler önümüdeki aylara çevrildi.

2024-2025 KYK burs başvuru tarihlerinin de Ekim ayı içerisinde olması bekleniyor.

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar? GSB ile 2024-2025 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri ve şartları

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçtiğimiz yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.

Tarihlerin GSB tarafından duyurulması bekleniyor.

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar? GSB ile 2024-2025 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri ve şartları

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Burs ve kredi miktarı ocak ayında lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak belirlendi.

2025 yılında geçerli olacak rakamların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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