KYK burs sonuçları son dakika açıklandı duyurusunu bekliyor. Milyonlarca öğrenci burs ve kredi başvurularını tamamladı. Şimdi gündemde KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı soruları yer alıyor. Bu ay içinde ilan edilmesi beklenen başvuru sonuçlarıyla ilgili kritik günlere girildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuruları her gün takip ediliyor. Peki, 2022-2023 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KYK son dakika duyuruları…