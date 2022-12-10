'KYK burs sonuçları açıklandı' duyurusu için heyecan dorukta. Üniversite öğrencilerinin beklediği öğrenim kredisi ve bursunda süreci Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülüyor. KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili GSB son dakika duyuruları takip ediliyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, 2022-2023 KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama e devlet ekranı…