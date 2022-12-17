KYK burs sonuçları açıklandı duyurusu son dakika geldi. Kasım ayında başvuruları alınan burs ve öğrenim kredisi sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrilmişti. Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yakından ilgilendiren burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KYK kredi ve burs sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, KYK burs sonuçları e devlet sorgulama ekranı.