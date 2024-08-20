Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
09:38
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri ne kadar, başvurular ne zaman başlayacak?
Üniversitelerde kayıt süreci dün itibarıyla başladı. Kayıt sürecinin başlamasının ardından KYK burs ve kredi başvuruları öğrencilerin gündemine yerleşti. Öğrenciler üniversite eğitimleri için öğrenim desteği sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredilerini takip ediyor. Örgün bir yükseköğrenim programına kayıtlı olan öğrenciler başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ne kadar? İşte 2024-2025 KYK burs ve kredi ücretleri