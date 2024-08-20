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Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:38

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri ne kadar, başvurular ne zaman başlayacak?

Üniversitelerde kayıt süreci dün itibarıyla başladı. Kayıt sürecinin başlamasının ardından KYK burs ve kredi başvuruları öğrencilerin gündemine yerleşti. Öğrenciler üniversite eğitimleri için öğrenim desteği sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredilerini takip ediyor. Örgün bir yükseköğrenim programına kayıtlı olan öğrenciler başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ne kadar? İşte 2024-2025 KYK burs ve kredi ücretleri

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri ne kadar, başvurular ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim desteği için tarihler sorgulanıyor. Her yıl okulların açılmasının ardından KYK burs ve kredisi başvuru ekranı açılıyor. Başvuruların bu sene hangi tarihte gerçekleşeceği araştırılıyor. İşte KYK burs ve kredi başvuru tarihleri

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri ne kadar, başvurular ne zaman başlayacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi için başvuru süreçleri 2024-2025 yılına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz dönem 12 Ekim'de başvurular alınmaya başlamıştı.

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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri ne kadar, başvurular ne zaman başlayacak?

KYK BURS - KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs veriliyor, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi bağlanıyor.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri ne kadar, başvurular ne zaman başlayacak?

KYK BURS/KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme gerçekleşir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri ne kadar, başvurular ne zaman başlayacak?

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 yılı kredi ve burs miktarları; lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltilmişti. Bu seneki ödeme miktarları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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