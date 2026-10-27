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Giriş Tarihi: 27.10.2026 07:01

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama 2026-2027: KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen başvuru sürecinin sona ermesinin ardından burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet sorgulama ekranını yakından takip ediyor.

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama 2026-2027: KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçları için henüz kesin bir açıklama tarihi duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın sonuç takvimi, bu yıl için de kasım ayının ilk günlerine ilişkin beklentileri gündeme getirirken öğrenciler resmi açıklamaları beklemeyi sürdürüyor.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama 2026-2027: KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularını 12 Ekim'de başlattı. Başvurular 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erdi.


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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama 2026-2027: KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

27 Ekim 2026 itibarıyla sonuçların açıklanacağı kesin tarih hakkında resmi bir duyuru bulunmuyor. Geçen yıl 2025-2026 dönemi burs ve kredi sonuçları 4 Kasım'da ilan edilmişti. Bu nedenle kasım ayının ilk haftası yakından takip ediliyor ancak geçmiş yılın takvimi, bu yıl için kesin açıklanma tarihi anlamına gelmiyor.

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama 2026-2027: KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi internet sitesinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs/öğrenim kredisi başvuru sonucu için sorgulama sayfası bulunuyor.

Öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebilir.

Resmi sonuç ekranı: GSB burs ve kredi sonucu sorgulama

Sorgulama yöntemi: e-Devlet hesabıyla giriş yaparak burs/öğrenim kredisi başvuru sonucunu görüntüleme.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama 2026-2027: KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

BURS VE KREDİ ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuç ekranındaki yönlendirmeleri takip ederek taahhütname onay işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekiyor. Taahhütname onayının gerekip gerekmediği ve son tarih, öğrencinin durumuna göre resmi sistem üzerinden kontrol edilmeli.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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