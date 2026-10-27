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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama 2026-2027: KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.10.2026 07:01
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama 2026-2027: KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?
2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen başvuru sürecinin sona ermesinin ardından burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet sorgulama ekranını yakından takip ediyor.