KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama 2026-2027: KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

27 Ekim 2026 itibarıyla sonuçların açıklanacağı kesin tarih hakkında resmi bir duyuru bulunmuyor. Geçen yıl 2025-2026 dönemi burs ve kredi sonuçları 4 Kasım'da ilan edilmişti. Bu nedenle kasım ayının ilk haftası yakından takip ediliyor ancak geçmiş yılın takvimi, bu yıl için kesin açıklanma tarihi anlamına gelmiyor.