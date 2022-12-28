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Haberler Yaşam KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? 2022 KYK burs ödeme tarihleri merakla bekleniyor!
Giriş Tarihi: 28.12.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 13:58

KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? 2022 KYK burs ödeme tarihleri merakla bekleniyor!

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri, özellikle de bu ücretten ilk kez bu yıl faydalanacak olan binlerce kişinin gündemine geliyor. Bilindiği üzere bu vatandaşlara ödemeler ilk olarak üç aylık toplu para haliyle yapılacak. Hal böyleyken ise "2023 KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru sonuçlarını geçtiğimiz haftalarda duyurmuş ancak ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklamada bulunmamıştı. Peki, KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm bu detaylar…

KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? 2022 KYK burs ödeme tarihleri merakla bekleniyor!

KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin olarak gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Binlerce üniversiteli özellikle de 3 aylık toplu halde yapılacak olan ilk ödemelerin tarihini merak ederken "2023 KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Öğrenciler; Ekim, Kasım ve Aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödeme alacak. İşte 2023 KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? 2022 KYK burs ödeme tarihleri merakla bekleniyor!

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN, TOPLU ÖDEMELER HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ayın 6-10'u arasında TC kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. 2022-2023 yılında ilk KYK burs ve kredi alacak olan üniversite öğrencilerine, 3 aylık toplu ödeme yapılacak. KYK toplu ödemeler, ocak ayı içeresinde yapılması bekleniyor.

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KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? 2022 KYK burs ödeme tarihleri merakla bekleniyor!

KYK BURSU NE KADAR?

KYK lisans bursu:1250 TL
KYK yüksek lisans bursu: 2500 TL
DKYK doktora bursu: 3750 TL

KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? 2022 KYK burs ödeme tarihleri merakla bekleniyor!

KYK BURSU HANGİ GÜNLERDE ÖDENİR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? 2022 KYK burs ödeme tarihleri merakla bekleniyor!

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya

Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya

Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

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