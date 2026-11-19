KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemeler 18 Kasım 2026'da başladı ve 22 Kasım'a kadar devam edecek.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.