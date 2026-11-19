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KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre KYK ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 19.11.2026 13:30
KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre KYK ödeme tarihleri!
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri için beklenen ödeme süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk ödemelerin 18-22 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını açıkladı.